Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, политическое значение Бахмута есть только для отдельных игроков в России.

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Почему россияне воюют за Бахмут

Михаил Шейтельман отметил, что Бахмут имеет политическое значение только для Владимира Путина, Евгения Пригожина и Сергея Шойгу. По мнению политтехнолога, Пригожин хочет захватить Бахмут, чтобы увеличить кредит доверия у Путина.

Для Пригожина это означает увеличение возможностей для его ЧВК и увеличение финансирования. В то же время Шойгу хочет захватить этот город и выдать это за свою победу.

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"Путин никогда в жизни не будет произносить слово Бахмут или Артемовск, как они его называют. Он не будет говорить, что вот молодцы захватили и так далее. Он будет выслушивать доклад Шойгу и на этом все", – сказал Шейтельман.

России нужно делать хоть что-то

Политтехнолог убежден, что Бахмут для России – это реальная военная цель, потому что они хотят идти дальше на Константиновку. Для них это не будет легко, но им нужно что-то делать, потому что они хотят помешать Украине вести контрнаступление.

Сейчас судьба ЧВК "Вагнер" не решается на поле боя. Это только иллюзия, что если ЧВК захватит Бахмут – она справилась, а если не захватят – значит, не справилась. Уже не справилась. Взять за 7 месяцев Бахмут, если они его примут – это не достижение,

– отметил Шейтельман.

Он добавил, что 7 месяцев и большое количество потерь из-за захвата Бахмута нельзя считать достижением. Шейтельман подсчитал, что с такими темпами России понадобится не менее 30 лет, чтобы дойти до Киева и захватить его.

Это означает, что осуществить захват Украины с таким подходом, как они хотят захватить Бахмут – невозможно, поэтому российское руководство размышляет над тем, как бы им другим способом захватить Украину.

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