Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, 9 марта главарь ЧВК "Вагнера" снова пожаловался на нехватку боеприпасов.
Смотрите также В ISW проанализировали ситуацию вокруг Бахмута: где и почему оккупанты особенно активны
Более того, Пригожин заявил, что ему отключили телефоны специальной связи во всех офисах и заблокировали пропуски во все ведомства, где могут приниматься решения.
Почему минобороны забирает ресурсы у Пригожина
Фейгин предположил, что "повара" Владимира Путина теперь не пускают в минобороны и генштаб.
"Обычно такие вещи публично не озвучивают. Это значит, что Пригожин потерял "аппаратный вес". Ведь если он не может напрямую связываться с руководством, как дальше вести дела?" – отметил правозащитник.
Фейгин добавил, что на войне прямая оперативная связь на самом высоком уровне крайне необходима.
Создается впечатление, что Пригожин продолжает тонуть. Он тонет не просто аппаратно, а из него выбивают ресурсы его ЧВК "Вагнера",
– объяснил правозащитник.
По его словам, все это делается исключительно для того, чтобы в Бахмуте пала вся армия этих бывших заключенных.
Марк Фейгин рассказал о положении Пригожина: смотрите видео
От ЧВК "Вагнера" под Бахмутом ничего не останется
Фейгин считает, что при этом минобороны России еще может привязываться к тому, что главарь вагнеровцев якобы обязался захватить не только Бахмут, но и всю Донецкую область.
Мол, взялся – делай. Но мы понимаем, какова ситуация под Бахмутом. Там и при нормальном снабжении Россия несет большие потери. А при "снарядном голоде", о котором заявляет Пригожин, любые действия там вообще теряют смысл,
– отметил правозащитник.
По словам Фейгина, в Украине ежедневно гибнут более 500 – 700 оккупантов. Вероятно, большинство из них составляют именно вагнеровцы, массово умирающие под Бахмутом.
"Такими темпами за полтора месяца от ЧВК "Вагнера" там вообще ничего не останется", – отметил правозащитник.
Положение ЧВК "Вагнера": коротко
- Как отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, минобороны России фактически уничтожает ЧВК "Вагнера" под Бахмутом. Минобороны хочет ликвидировать организацию Пригожина, чтобы продвинуть свою ЧВК "Патриот".
- Владелец террористической группы "Вагнера" Евгений Пригожин перебросил с фронта в Санкт-Петербург сотню бойцов. Таким образом он хочет усилить свое влияние в России.
- В Институте по изучению войны считают, что Пригожин может повторить судьбу российского террориста Игоря Гиркина. По словам экспертов, одно из проявлений этого – именно перекрытие независимого доступа к артиллерийским снарядам и тяжелому вооружению.