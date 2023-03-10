Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, 9 марта главарь ЧВК "Вагнера" снова пожаловался на нехватку боеприпасов.

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Более того, Пригожин заявил, что ему отключили телефоны специальной связи во всех офисах и заблокировали пропуски во все ведомства, где могут приниматься решения.

Почему минобороны забирает ресурсы у Пригожина

Фейгин предположил, что "повара" Владимира Путина теперь не пускают в минобороны и генштаб.

"Обычно такие вещи публично не озвучивают. Это значит, что Пригожин потерял "аппаратный вес". Ведь если он не может напрямую связываться с руководством, как дальше вести дела?" – отметил правозащитник.

Фейгин добавил, что на войне прямая оперативная связь на самом высоком уровне крайне необходима.

Создается впечатление, что Пригожин продолжает тонуть. Он тонет не просто аппаратно, а из него выбивают ресурсы его ЧВК "Вагнера",

– объяснил правозащитник.

По его словам, все это делается исключительно для того, чтобы в Бахмуте пала вся армия этих бывших заключенных.

Марк Фейгин рассказал о положении Пригожина: смотрите видео

От ЧВК "Вагнера" под Бахмутом ничего не останется

Фейгин считает, что при этом минобороны России еще может привязываться к тому, что главарь вагнеровцев якобы обязался захватить не только Бахмут, но и всю Донецкую область.

Мол, взялся – делай. Но мы понимаем, какова ситуация под Бахмутом. Там и при нормальном снабжении Россия несет большие потери. А при "снарядном голоде", о котором заявляет Пригожин, любые действия там вообще теряют смысл,

– отметил правозащитник.

По словам Фейгина, в Украине ежедневно гибнут более 500 – 700 оккупантов. Вероятно, большинство из них составляют именно вагнеровцы, массово умирающие под Бахмутом.

"Такими темпами за полтора месяца от ЧВК "Вагнера" там вообще ничего не останется", – отметил правозащитник.

Положение ЧВК "Вагнера": коротко