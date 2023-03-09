По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, в начале марта, еще когда путинский повар не объявлял о намерениях провести митинг и свергнуть губернатора Санкт-Петербурга, по его приказу в город с фронта уже двигались от 100 до 130 боевиков. Понятно, что перевозили вагнеровцев совсем не официально и с оружием.

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Бандформирование Пригожина, которое находится в столице Северо-Западного федерального округа, оснащено автоматами, пулеметами, гранатометами и даже огнеметами "Шмель".

Кровавая месть за уничтожение надежд

Судя по всему, намерения Евгения Пригожина так или иначе завладеть Санкт-Петербургом и вообще этим регионом, сформировались в конкретный план. При этом о каком-либо физическом контроле над городом и оглашении себя местным князьком речь не идет.

Нам известно о давнем конфликте с властью и влиянии между Пригожиным и Бегловым. Судя по всему, поняв, что место министра обороны для него недостижимо, главный вагнеровец решил сосредоточиться на борьбе за контроль над Санкт-Петербургом. Тем более что о таких амбициях он говорит уже не один год. Нам известно о конкретных планах военного преступника, но пусть они станут сюрпризом для ФСБшников. Анонсируем только для местных жителей без четких подробностей,

– отметили работники украинских спецслужб.

Вероятно, владелец группы "Вагнера" хочет совершить кулуарный переворот, терроризируя губернатора Александра Беглова и его кураторов из Кремля. Для этого Пригожину достаточно всего лишь организовать несколько более-менее масштабных протестов против чиновника, а также провести ряд информационных атак через подконтрольные себе СМИ.

Впрочем, конечно, главным козырем борьбы с Бегловым будут именно вооруженные боевики. Они могут всего за несколько часов устроить в большом городе сплошной кровавый террор – грабить банки, совершать теракты, устраивать разборки с местным криминалитетом, а также выполнять убийства по заказу своего владельца.

Согласно замыслу опального повара Путина, разгул бандитизма продемонстрирует Москве, что Беглов не способен решить проблему, а местные силовики отнюдь при этом не контролируют ситуацию. Ведь российские полицейские и росгвардейцы способны только на изнасилование и избиение митингующих, а эффективно противодействовать подготовленной и вооруженной структуре никак не смогут.

При этом проводить контртеррористическую операцию в Кремле вряд ли отважатся. Ведь вся боеспособная армия находится в Украине, а никак не подготовленные мобилизованные на улицах Санкт-Петербурга только больше погрузят город в хаос. Да и вообще напрямую связывать деятельность неизвестных боевиков с Пригожиным у Путина никто не будет, поскольку это означает не только признание того, что сам диктатор вырастил этого дракона, но и то, что он не удерживает его под контролем.

Понимая все это, владелец карманной армии и в самом деле может прибегнуть к подобным действиям, даже с учетом того, что это своеобразный прыжок против самого бункерного фюрера. Для Путина, так или иначе, Санкт-Петербург является сакральным городом, где он начинал свою бандитско-политическую деятельность. Однако и противодействовать Пригожину 70-летний правитель с комплексом Гитлера никак не сможет. Разве что отдаст ему контроль над Северо-Западным округом и будет платить дань Кадырову.

"Вагнеры" уничтожены только в Украине

Понятно, что в случае какого-то силового противостояния бандой из нескольких сотен человек терроризировать город долгое время так или иначе не удастся. Но и не следует считать, что эти преступники – это единственный козырь Пригожина. Конечно, ему никто не позволит вывести все свои подразделения с украинских фронтов, однако по всей России у владельца группы "Вагнера" есть по меньшей мере несколько тысяч преданных наемников.

Кроме того, в разных городах России представители "частной компании" вербуют мужчин вовсе не для участия в боях на Донбассе, а для деятельности внутри России.

Не надо забывать, что хотя группировки "вагнеровцев" и практически полностью уничтожены в Украине, у Пригожина есть джокер в рукаве – его подразделения, которые находятся в Африке. Военный преступник не выводил из Конго, Мали и ЦАР несколько тысяч по-настоящему обученных боевиков. Поэтому они до сих пор уполняют там задачи по поддержке повстанцев или контролю за рудниками, что дает повару Путина немалые доходы. Именно за эти деньги он может и создавать новые группировки, и финансировать старые.

Так что хоть Пригожин хоть и попал в немилость, он до сих пор остается влиятельной в России персоной, которая вполне способна создать много проблем шатающегося режима.