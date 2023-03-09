Прессслужба Пригожина опубликовала его комментарий пропагандистов, в котором он жаловался, что ситуация с боеприпасами не изменилась, пишет 24 Канал. В целом вагнеровцам якобы дальше не дают боеприпасы.
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Пригожин заявил об изменении ситуации с боеприпасами
Все же Пригожин признал, что изменения есть. В частности, вместо снабжения всех типов основных снарядов, он получил отключение каналов специальной связи.
Но перемены действительно есть. Для того чтобы я перестал просить боеприпасы, мне отключили все телефоны специальной связи во всех офисах, во всех подразделениях. Еще важный момент, который сделали, это заблокировали все пропуски во все ведомства, которые должны принимать решения. Не буду их называть, чтобы ни в коем случае не дискредитировать,
– сказал "повар Путина".
Также он добавил, что единственным вариантом для него теперь остается обращение в пропагандистские СМИ, чтобы улучшить ситуацию с боеприпасами.
Пригожин жалуется из-за дефицита боеприпасов
- Известно, что приближенный к Владимиру Путину Пригожин противостоит российскому Минобороны, в том числе его главе Сергею Шойгу. Пригожин пытается завоевать доверие Путина, заявляя об "успехах" на Бахмутском направлении, где воюют вагнеровцы.
- Пригожин и его наемники постоянно критикуют Шойгу, а также командующего оккупационными войсками России Валерия Герасимова. В сети было видео, как вагнеровцы ругаются по адресу Герасимова.
- Пригожин не раз жаловался на дефицит боеприпасов. Он публиковал фотографию с убитыми вагнеровцами, которые, по его словам, погибли как раз из-за отсутствия боеприпасов.
- В Институте по изучению войны считают, что Пригожин может повторить судьбу российского террориста Игоря Гиркина. По словам экспертов, одно из проявлений этого – именно перекрытие независимого доступа к артиллерийским снарядам и тяжелому вооружению.
- Аналитики считают, что ЧВК "Вагнера" не может быть совсем без артиллерийских снарядов. Они предполагают, что помощь наемникам оказывают обычные российские силы, поддерживающие Пригожина.