Пригожин намагається конвертувати популярність власну та ПВК "Вагнер" у збільшення свого впливу. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, надалі Пригожин буде монетизувати поширення свого впливу, виходячи з того, як буде розгортатися ситуація.

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Має психологічні проблеми

Він вважає, що Пригожин намагається розповсюдити відомість про себе по різних шарах населення Росії, щоб підняти власне реноме. Жодних миттєвих військових позитивних моментів він мати не буде, але це він робить з перспективою.

Якщо Пригожин пішов у дитячі садки і школи, то бачить себе в майбутньому щонайменше на білому коні з папахою на голові. А це вже психологічні проблеми,

– вважає полковник ЗСУ.

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Пригожин – кишеня Путіна

На його думку, така поведінка Пригожина ймовірно також зумовлена тим, що в Кремлі може відбутися бажаний для України розкол і представники російської еліти почнуть гризтися один з одним.

Але Пригожин точно не піде проти Путіна, тому що вони одне ціле. Пригожин – кишеня Путіна. Він його може захищати або взяти на себе якийсь негатив. Якщо буде прийняте рішення виходити російським військам з України під тиском світової спільноти, то Путін може залишити ПВК "Вагнер" в Україні – в Криму, на Донбасі, як приватну військову компанію,

– наголосив Світан.

За його словами, ця приватна військова компанія буде повністю фінансуватися з російської армії, проте росіяни будуть говорити, що вони вийшли з України.

"А далі нам доведеться працювати з цією "чвкашкою". Саме цим зумовлені сьогоднішні настрої Пригожина. "Вагнерівці" зараз розповзаються по Донбасу і з'являються в Криму. Це може бути приготування до такого розвитку події", – вважає Роман Світан.

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