Пригожин пытается конвертировать собственную популярность и ЧВК "Вагнер" в увеличение своего влияния. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, в дальнейшем Пригожин будет монетизировать распространение своего влияния, исходя из того, как будет разворачиваться ситуация.
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Имеет психологические проблемы
Он считает, что Пригожин пытается распространить сведения о себе по разным слоям населения России, чтобы поднять собственное реноме. Никаких мгновенных военных положительных моментов у него не будет, но это он делает с перспективой.
Если Пригожин пошел в детские сады и школы, то видит себя в будущем как минимум на белом коне с папахой на голове. А это уже психологические проблемы,
– считает полковник ВСУ.
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Пригожин – карман Путина
По его мнению, такое поведение Пригожина, вероятно, также обусловлено тем, что в Кремле может произойти желаемый для Украины раскол, и представители российской элиты начнут грызться друг с другом.
Но Пригожин точно не пойдет против Путина, потому что они одно целое. Пригожин – карман Путина. Он его может защищать или взять на себя какой-нибудь негатив. Если будет принято решение выходить российским войскам из Украины под давлением мирового сообщества, то Путин может оставить ЧВК "Вагнер" в Украине – в Крыму, на Донбассе, как частную военную компанию,
– подчеркнул Свитан.
По его словам, эта частная военная компания будет полностью финансироваться российской армией, однако россияне будут говорить, что они вышли из Украины.
"А дальше нам придется работать с этой "чвкашкой". Именно этим обусловлены сегодняшие настроения Пригожина. "Вагнеровцы" сейчас расползаются по Донбассу и появляются в Крыму. Это может быть приготовление к такому развитию события", - считает Роман Свитан.
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- Пригожин убеждает, что после боев за Бахмут ЧВК "Вагнера" он превратит в жесткую идеологическую элитную параллельную военную организацию. Что бы он ни говорил, а свои планы уже частично начинает воплощать в жизнь, промывая мозги молодежи.
- В Институте по изучению войны отмечают, что в последнее время ЧВК "Вагнер" расширяет свои рекрутинговые центры по территории всей России. Речь идет о центрах и программах, ориентированных именно на вербовку в армию молодежи.
- Также российское минобороны в Апатитах Мурманской области пригласило на профориентационный урок сотрудников "Вагнера". Они рассказывали детям "героические истории" и занимались рекламой молодежной группы "Маленький Вагнер", а также летнего лагеря в Крыму.
- В Институте по изучению войны отмечают, что ЧВК "Вагнера", вероятно, стремится завербовать более уязвимых новобранцев с помощью этих кампаний, ориентированных на молодежь, и привить им исповедующую Пригожин экстремистскую идеологию российского ультранационализма.