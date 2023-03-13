Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он отметил, что о потере полного контроля над медийным пространством в России не говорится, однако есть важные сегменты, до сих пор озвучивающие неудобную для Кремля информацию.
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Выводы о неконтролируемости российского инфопространства Институт изучения войны сделал по спичу спикера министерства иностранных дел России Марии Захаровой. На недавнем форуме с так называемыми российскими журналистами, пиарщиками, бизнесменами она фактически подтвердила, что во внутреннем круге Кремля сейчас идет борьба.
Кремль контролирует только телевидение
Ступак отметил, что у России есть определенные сферы в общем информационном пространстве, которые Кремль не может контролировать вообще, хотя телевидение там полностью подчиняется Путину.
Задача еженедельно нарезается президентом России. Еженедельно проводятся совещания у руководителя администрации президента Алексея Громова,
– сообщил Ступак.
На эти собрания съезжаются 5 – 6 управляющих найбольших русских каналов, они получают задаку. Кроме того, отдельно из администрации президента получают задачи пресс-службы силовых органов. Речь идет о том, как освещать, в каком ракурсе, а что не освещать вообще.
В российском ФСБ есть центр информационной безопасности, лично контролирующий информационное пространство, сообщил бывший сотрудник СБУ. Есть темники, контролирующие нарративы против НАТО, против Украины, отдельно – глорификацию всех поступков русских солдат в Украине.
Ступак об информационном пространстве России: смотреть видео
Интернет вне контроля
Интернет же, в частности телеграмм, в России проконтролировать не могут, подчеркнул эксперт. Там возникает проблема с так называемыми русскими воинкорами. Они, накопив большую аудиторию — 700 тысяч, кое-где и миллион подписчиков, позволяют себе говорить вещи не слишком приятные для российских властей.
Если они критикуют Кремль, делают это патриотично: "недостаточно снарядов, как так, мы поддерживаем войну, а война происходит не так, как должна была быть",
– заметил Ступак.
Поэтому у Кремля возникает определенная дискуссия: "Что делать с такими военнослужащими?". С одной стороны – они якобы делают правильную работу, освещают войну, агитируют за нее, полностью ее поддерживают, с другой – они ее критикуют.
Дилемма Кремля
На первый взгляд, казалось бы, против таких медиа в России должны применить статью Уголовного кодекса о дискредитации вооруженных сил России, сказал Ступак. Однако возникает дилемма, если это будет сделано, то Россия настроит против себя всех военнослужащих, они могут начать неправильно что-то освещать, делать призывы к подписчикам и тому подобное.
То есть, что дальше будет, российские власти еще не решили. Я считаю, что именно в этом сегменте есть проблема неконтролируемости,
– подчеркнул говорящий.
Он добавил, что также в России проукраинские телеграмм-каналы, которые показывают российских пропавших, убитых и раненых. Это Кремлю не нравится, но с этим тяжело бороться.
Захарова проговорилась о проблемах России: подробно
- Захарова заявила, что Кремль не может повторить сталинский подход к созданию современного аналога советского Информбюро для централизованного контроля над внутренним информационным пространством России из-за борьбы между неопределенными кремлевскими "элитами".
- Аналитики ISW заключили, что в Кремле идет борьба между ключевыми членами ближайшего окружения Путина.
- Также это может свидетельствовать, что Путин не в состоянии принять решительные меры для возобновления контроля над российским информационным пространством.