Хотя такого контроля над инфопространством как было раньше сейчас нет. Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Кому можно критиковать Путина

В то же время главу Кремля разрешено критиковать, но не всем. Только тем, кто заявляет, что Путин очень мягкий. Это часть российской пропаганды, которая направлена на то, чтобы показать что после Путина к власти в России может прийти кто-то хуже, поэтому надо беречь нынешнего диктатора.

Соответствующая так называемая "правая" критика разрешена, но эту часть нельзя считать потерей контроля над информационным пространством.

То, чего они действительно боятся – это условной критики "слева", когда говорят, что Путин порождает гробы, несет безумные потери, и они все возрастают и т.д. Эта критика запрещена, и здесь мы видим усиление мер и репрессий в этом направлении. Каждый день мы видим все больше сроков,

– отметил российский оппозиционный политик.

Следовательно, по его мнению, контроль над информационным пространством в России не утрачен. Он немного изменился – дали возможность больше критиковать Путина условно "справа", чтобы создать ему образ не только диктатора, который тянется к "красной кнопке", но и так называемого "гаранта безопасности", что больше никто к ней не потянется.

Гудков объяснил, почему в России все чаще звучит критика в сторону Путина: смотрите видео

"Путин уже не контролирует все как раньше, но пока камни в него не полетели", – сказал российский оппозиционный политик.

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Соловьев раскритиковал Путина

Российский пропагандист Владимир Соловьев также подверг критике российского диктатора. Соловьеву не понравилось, что Путин вроде бы жалеет срочников и не отправляет их на фронт. Так, в России официально срочники не участвуют в боевых действиях.

Соловьев выполняет важную задачу, что есть еще страшнее и безумнее Путина люди. А потом выходит какой-то Песков и говорит, мол, Путин нормальный, за срочников заступается, создает лучшие условия для родственников убийц украинцев и тому подобное. А придут Пригожин с Кадыровым плохо будет, поэтому берегите Путина,

– заметил Гудков.

По его словам, это выглядит как критика главы Кремля, но на самом деле это пропаганда его "человечности".