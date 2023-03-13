Хоча такого контролю над інфопростором як був раніше наразі немає. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Кому можна критикувати Путіна

Водночас очільника Кремля дозволено критикувати, але не всім. Лише тим, хто заявляє начебто Путін дуже м'який. Це є частиною російської пропаганди, яка направлена на те, щоб показати що після Путіна до влади в Росії може прийти хтось гірше, тому треба берегти теперішнього диктатора.

Відповідна так звана "права" критика дозволена, але цю частину не можна вважати за втрату контролю над інформаційним простором.

Те, чого вони дійсно бояться – це умовної критики "зліва", коли говорять, що Путін породжує домовини, зазнає шалених втрат, і вони дедалі зростають тощо. Ця критика заборонена й тут ми бачимо посилення заходів та репресій в цьому напрямку. Щодня ми бачимо дедалі більше термінів,

– зазначив російський опозиційний політик.

Отже, на його думку, контроль над інформаційним простором в Росії не втрачений. Він трохи змінився – дали можливість більше критикувати Путіна умовно "справа", щоб створити йому образ не лише диктатора, який тягнеться до "червоної кнопки", а й так званого "гаранта безпеки", що більше ніхто до неї не потягнеться.

Гудков пояснив, чому в Росії дедалі частіше лунає критика в бік Путіна: дивіться відео

"Путін вже не контролює все як раніше, але поки камені в нього не полетіли", – сказав російський опозиційний політик.

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Соловйов розкритикував Путіна

Російський пропагандист Владімір Соловйов також розкритикував російського диктатора. Соловйову не сподобалося, що Путін начебто шкодує строковиків і не відправляє їх на фронт. Так, в Росії офіційно строковики не беруть участь у бойових діях.

Соловйов виконує важливе завдання, що є ще страшніші та божевільніші за Путіна люди. А потім виходить якийсь Пєсков і говорить, мовляв, Путін нормальний, за строковиків заступається, створює кращі умови для родичів вбивць українців тощо. А прийдуть Пригожин з Кадировим погано буде, тому бережіть Путіна,

– зауважив Гудков.

За його словами, це має вигляд начебто критики очільника Кремля, але насправді це пропаганда його "людяності".