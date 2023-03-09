Про зміну риторики російської пропаганди в стрімі 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Індикаторм зміни риторики він вважає "телевізійного генерала" Андрєя Гурульова.

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Від "знищити НАТО" до "не можемо воювати з НАТО"

Співрозмовник відзначає, що цей генерал раніше був "постійним постачальником цитат". Він закликав знищити США, "вирити канал" між Канадою та Мексикою, вбити Зеленського тощо.

Та останні його заяви вже про те, що Росія не може воювати з НАТО, адже співвідношення сил дуже серйозно не на користь Москви. Тепер, за його словами, головне завдання – закінчити війну й зосередити головну увагу на встановленні порядку в Росії,

– розповідає Ігор Яковенко.

Іронізуючи, він відзначає, що генерал Гурульов фактично пропонує бити по Воронежу, знищувати опозицію та встановлювати жорсткий фашистський режим у Росії.

"Вони вже морально готові до поразки. В ютубі з'явилися декілька фільмів пропутінських, які морально готують до поразки. Адже рік минув, а нічого не вдається", – пояснює опозиційний журналіст.

За його словами, Кремль покладав усі свої надії на Бахмут, але й там нічого не вдалося. Тому усвідомлення поразки все більше проникає в голови росіян, і вони готуються до запасних варіантів.

Ігор Яковенко про російську пропаганду: дивіться відео

Росіянам хочуть продати поразку

Співрозмовник також допускає, що путінський режим навіть може встояти після тотальної поразки в Україні. Тож Кремль розглядає версію, як втримати режим у такому разі.

І як цю поразку продати населенню таким чином, щоб вони не офігіли від поразки. До цього серйозно готуються. Тому зміни справді відбуваються,

– підкреслив Ігор Яковенко.

Він також відзначив, що в уяві Кремля Україна – це країна, населена дурнями. Мовляв, вони реально вірять і намагаються переконати населення в тому, що Україна буцімто погодиться віддати Росії якусь частину своєї території та забуде всі її злочини.

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