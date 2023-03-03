Та щоби хоч якось виправдати свої наративи та мрії про те, що Європа й Україна не переживуть зиму, росіяни тепер з цього сміюються. Заявляють, що "генерал Мороз" не впорався і через те Європа не змерзла".

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Так в ефірі російського телебачення у програмі з кремлівською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою почав виправдовуватися депутат держдуми Алєксєй Журавльов.

Перший день весни, а ці св*лочі в Європі не замерзли. Як і ЗСУ, власне,

– лаявся він.

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Та винного у цьому депутат Журавльов вже знайшов і навіть думає над покаранням.

"Тобто "генерал Мороз" не впорався зі своїм завданням. Ну і головне, що це один із генералів, єдиний поки що, кого можна покарати", – розказав Журавльов.

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