Та щоби хоч якось виправдати свої наративи та мрії про те, що Європа й Україна не переживуть зиму, росіяни тепер з цього сміюються. Заявляють, що "генерал Мороз" не впорався і через те Європа не змерзла".
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Так в ефірі російського телебачення у програмі з кремлівською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою почав виправдовуватися депутат держдуми Алєксєй Журавльов.
Перший день весни, а ці св*лочі в Європі не замерзли. Як і ЗСУ, власне,
– лаявся він.
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Та винного у цьому депутат Журавльов вже знайшов і навіть думає над покаранням.
"Тобто "генерал Мороз" не впорався зі своїм завданням. Ну і головне, що це один із генералів, єдиний поки що, кого можна покарати", – розказав Журавльов.
Російська пропаганда: останні новини
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