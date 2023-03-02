Перед 18 січня, коли президент Росії начебто мав виступити з "дуже важливою заявою щодо СВО", російські пропагандисти почали штучно створювати паніку, що Путін змінить статус спецоперації на повноцінну війну – і тоді "Київ буде взятий не те що за два-три дні, а й сам від страху капітулює".

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Як працює російська пропаганда

Інформаційне поле Росії складається саме з незначних або доволі резонансних переписувань історії, маніпулювання фактами чи штучним створенням чуток про швидке падіння Києва після чергової "суперважливої" заяви російського президента.

Ті ж медіа, що вважаються ліберально-опозиційними, які потенційно можуть зіпсувати суспільно-політичну думку у країні, тримає під суворим наглядом "Роскомнадзор" ("Роскомнагляд").

Довідково. "Роскомнагляд" – це федеральний орган виконавчої влади Росії у веденні Мінкомзв'язку Росії. Виконує функції цензури відносно засобів масової інформації та інтернету, подібно Головліту в СРСР.

KibOrg News отримав базу даних документів "Роскомнагляду" на більш ніж 500 гігабайтів, в яких відображено як працює цей недемократичний орган.

Коли Росія анексувала Кримський півострів, відповідно одразу ж впровадила й свою інформаційну політику. Окрім випалювання кримськотатарської ідентичності, переслідування проукраїнських активістів та псування історичних пам’яток, у Криму були заблоковані майже усі опозиційні медіа. Найпопулярніші видання як Центр журналістських розслідувань, Крим.Реалії та кримськотатарський ATR були заборонені. Діяльність Центру відзначена як "антиросійська" та "антикримська".

Як у Росії заблокували ресурс Навального

На російського політика Навального також є свої довідки. Перед його президентською кампанією, у 2018 році, питанням життя та смерті для Кремля було не допустити опозиціонера до виборів, маргіналізувати електорат Олексія та перекрити доступ до його ресурсів.

Зрештою "правоохоронні" органи Росії усе ж знайшли привід для блокування блогу, а також блокування сайту "Розумного голосування" – інструменту для скоординованого голосування на будь-яких російських виборах за конкурентів керівної партії "Єдина Росія". Самого ж Навального у 2020 році спочатку намагалися отруїти, а коли не вийшло – посадили до в’язниці.

Блокування інстаграму Кадирова

Також "Роскомнагляд" займається з’ясуванням стосунків з іноземними майданчиками для розгляду питань блокування інстаграм-акаунтів самопроголошеного президента Ічкерії Рамзана Кадирова, ютуб-акаунта пропагандистського каналу "Федерального агенства новостей", обмеження доступу до фільму російського воєнкора-пропагандиста Семена Пегова "Позывной "Донецк": История одного аэропорта" та з’ясувань причини блокування твітер-акаунта російського посольства у Сирії.

Опубліковані документи KibOrg News: дивіться фото

Будь-які злодіяння проти свобод людини, у тому числі на окупованому півострові, здійснюються руками робітників органу. KibOrg News публікує телефонні довідники співробітників "Роскомнагляду" для внутрішнього користування редакції 2022 року.



Телефонний довідник / Фото​ KibOrg News

17 січня Путін вніс до Державної Думи законопроєкт про припинення дії щодо Росії міжнародних договорів Ради Європи. Відповідний документ опубліковано основою законодавчої діяльності нижньої палати російського парламенту. Серед договорів, які припинили свої дії, присутня Конвенція про захист прав людини й основних свобод. У Росії одразу ж заявили, що це жодним чином не вплине на права та інтереси росіян, адже вони надійно захищені законами Росії.

Однак відомо, що на громадян за критику влади відкривають кримінальні провадження, опозиційних політиків кидають до в’язниці, а медіа піддають цензурі.

В KibOrg News наголошують, що закони Росії захищають не громадян, а владну верхівку, і саме цим займається розглянутий нами федеральний орган "Роскомнагляд".