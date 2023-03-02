Перед 18 января, когда президент России якобы должен был выступить с "очень важным заявлением по СВО", российские пропагандисты начали искусственно создавать панику, что Путин сменит статус спецоперации на полноценную войну – и тогда "Киев будет взят не то что через два-три дня, но и сам от страха капитулирует".

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Как работает российская пропаганда

Информационное поле России состоит именно из незначительных или достаточно резонансных переписок истории, манипулирования фактами или искусственным созданием слухов о скором падении Киева после очередного "суперважного" заявления российского президента.

Те же медиа, которые считаются либерально-оппозиционными, которые могут испортить общественно-политическое мнение в стране, держит под строгим наблюдением "Роскомнадзор" ("Роскомнадзор").

Справочно. "Роскомнадзор" – это федеральный орган исполнительной власти России в ведении Минкомсвязи России. Выполняет функции цензуры в отношении средств массовой информации и интернета, подобно Главлиту в СССР.

KibOrg News получил базу данных документов "Роскомнадзора" на более 500 гигабайтов, в которых отражено как работает этот недемократический орган.

Когда Россия аннексировала Крымский полуостров, сразу же внедрила и свою информационную политику. Кроме обжига крымскотатарской идентичности, преследования проукраинских активистов и порчи исторических памятников, в Крыму были заблокированы почти все оппозиционные медиа. Самые популярные издания как Центр журналистских расследований, Крым.Реалии и крымскотатарский ATR были запрещены. Деятельность Центра отмечена как "антироссийская" и "антикрымская".

Как в России заблокировали ресурс Навального

На российском политике Навального также есть свои справки. Перед его президентской кампанией в 2018 году вопросом жизни и смерти для Кремля было не допустить оппозиционера до выборов, маргинализировать электорат Алексея и перекрыть доступ к его ресурсам.

В конце концов, "правоохранительные" органы России все же нашли повод для блокирования блога, а также блокирования сайта "Умного голосования" – инструмента для скоординированного голосования на любых российских выборах за конкурентов руководящей партии "Единая Россия". Самого Навального в 2020 году сначала пытались отравить, а когда не получилось – посадили в тюрьму.

Блокировка инстаграм Кадирова

Также "Роскомнадзор" занимается выяснением отношений с иностранными площадками для рассмотрения вопросов блокирования инстаграм-аккаунтов самопровозглашенного президента Ичкерии Рамзана Кадырова, ютуб-аккаунта пропагандистского канала "Федерального агентства новостей", ограничения доступа к фильму российского военкора-пропаганды. ": История одного аэропорта" и выяснения причин блокировки твиттер-аккаунта российского посольства в Сирии.

Опубликованные документы KibOrg News: смотрите фото

Любые злодеяния против свобод человека, в том числе на оккупированном полуострове, совершаются руками рабочих органа. KibOrg News публикует телефонные справочники сотрудников "Роскомнадзора" для внутреннего использования редакции 2022 года.



Телефонный справочник / Фото KibOrg News

17 января Путин внес в Государственную Думу законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Соответствующий документ опубликован в основе законодательной деятельности нижней палаты российского парламента. Среди договоров, прекративших свои действия, присутствует Конвенция о защите прав человека и основных свобод. В России сразу заявили, что это никоим образом не повлияет на права и интересы россиян, ведь они надежно защищены законами России.

Однако известно, что гражданам за критику власти открывают уголовные производства, оппозиционных политиков бросают в тюрьму, а медиа подвергают цензуре.

В KibOrg News подчеркивают, что законы России защищают не граждан, а властную верхушку, и именно этим занимается рассмотренный нами федеральный орган "Роскомнадзор".