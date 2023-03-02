Об этом в интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Россия – это страна громких слов, а не действий, и украинцы это понимают.

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Подоляк отметил, что юридическое изменение понятия "СВО" на понятие "война" фактически ничего не поменяет. Ведь уже круглый год идет полномасштабная война, россияне используют все виды вооружения, атакуют крылатыми ракетами населенные пункты Украины.

Они же и придумали понятие "СВО", чтобы не нести уголовную ответственность за акт агрессии,

– добавил Подоляк.

Однако Путин еще год назад объявил, что российская армия идет в Украину убивать мирное население. Это и есть факт фиксации преступления, подчеркнул политик.

Объявление войны ничего не изменит

По словам Подоляка, если Россия объявит войну, это ничего не изменит в их тактике по мобилизации.

Они постоянно говорят "защищаем страну, спасем себя от атаки НАТО, от нацистов". То есть они уже больны пропагандой,

– подчеркнул говорящий.

Он убежден, что вылечить их можно только усадив перед экраном и заставив 12 часов подряд смотреть видео с тем, что они совершали в Украине.

Экономика в России и сейчас работает исключительно на войну, сообщил Подоляк. Украинские политики постоянно отмечают, что необходимо прекращать все "серые" схемы России, перекрывать все возможности продать нефть, привести в порядок следующий пакет санкций, наконец-то закупорить "Росатом" и т.д.

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"Россия – страна паники"

Подоляк заметил, что россияне пугали нас холодной зимой и уничтожением энергоструктуры, потом постоянно говорили об активизации наступления, теперь решили пугать объявлением войны Украине.

Россия – это всегда слова, это всегда понты. Надо нам с вами правильно оценивать их ресурсные возможности, но спокойно относиться ко всему, что они сейчас говорят, не обращать на это внимания,

– убежден советник главы ОПУ.

Они могут принимать любые решения, что угодно вписываться в конституцию. К примеру, "новые" территории, но это не новые территории, это территории, где они будут терять еще 50, 100, 200 тысяч своих солдат, подчеркнул спикер.

Он убежден, что Украина должна не просто победить россиян в этой войне, а навсегда убить у них желание негативно смотреть в нашу сторону.

Россияне должны быть готовы, все, что они совершали на нашей земле, обязательно вернется к ним. Есть только один нюанс, что Украина быстро перестроилась, была психологически готова все выдержать и демонстрирует это сейчас, а Россия – страна паники.

Как только существенный удар, они уже боятся. И они уже сегодня это показывают. Эти панические настроения мы будем наблюдать в течение ближайших полугода,

– сообщил Подоляк.

У россиян паника из-за "хлопка"