Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що Росія – це країна гучних слів, а не дій і українці це розуміють.

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Подоляк зауважив, що юридична зміна поняття "СВО" на поняття "війна" фактично нічого не змінить. Адже уже цілий рік триває повномасштабна війна, росіяни використовують всі види озброєння, атакують крилатими ракетами населені пункти України.

Вони ж і вигадали поняття "СВО", щоб не нести кримінальну відповідальність за акт агресії,

– додав Подоляк.

Однак Путін ще рік тому оголосив, що російська армія йде до України вбивати мирне населення. Це і є фактом фіксації злочину, наголосив політик.

Оголошення війни нічого не змінить

За словами Подоляка, якщо Росія оголосить війну, це нічого не змінить у їхній тактиці щодо мобілізації.

Вони постійно говорять "захищаємо країну, врятуємо себе від атаки НАТО, від нацистів" тощо. Тобто вони вже хворі на пропаганду,

– наголосив мовець.

Він переконаний, що вилікувати їх можна лише посадивши перед екраном і змусивши 12 годин поспіль дивитися відео з тим, що вони коїли в Україні.

Економіка в Росії і зараз працює винятково на війну, повідомив Подоляк. Українські політики постійно наголошують, що необхідно припиняти всі "сірі" схеми Росії, перекривати всі можливості продати нафту, довести до ладу наступний пакет санкцій, нарешті закоркувати "Росатом" тощо.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивитись відео

"Росія – країна паніки"

Подоляк зауважив, що росіяни лякали нас холодною зимою і знищенням енергоструктури, потім постійно говорили про активізацію наступу, тепер вирішили лякати оголошенням війни Україні.

Росія – це завжди слово, це завжди понти. Треба нам з вами правильно оцінювати їхні ресурсні можливості, але спокійно ставитися до всього, що вони зараз говорять, не звертати на це уваги,

– переконаний радник глави ОПУ.

Вони можуть приймати будь-які рішення, що завгодно вписувати в конституцію. Наприклад, "нові" території, але це не нові території, це території, де вони будуть втрачати ще 50, 100, 200 тисяч своїх солдатів, наголосив спікер.

Він переконаний, що Україна має не просто перемогти росіян у цій війні, а назавжди відбити в них бажання негативно дивитися в наш бік.

Росіяни мають бути готові, все що вони вчиняли на нашій землі, обов'язково повернеться до них. Є лише один нюанс, що Україна швидко перебудувалася, була психологічно готова все витримати і демонструє це зараз, а Росія – це "країна паніки".

Як тільки є суттєвий удар, вони вже бояться. І вони вже сьогодні це демонструють. Ці панічні настрої ми будемо спостерігати протягом найближчих півроку,

– повідомив Подоляк.

У росіян паніка через "бавовну"