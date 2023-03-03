Но чтобы хоть как-то оправдать свои нарративы и мечты о том, что Европа и Украина не переживут зиму, россияне теперь над этим смеются. Заявляют, что "генерал Мороз" не справился и поэтому Европа не замерзла".
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Так в эфире российского телевидения в программе с кремлевской пропагандисткой Ольгой Скабеевой начал оправдываться депутат госдумы Алексей Журавлев.
Первый день весны, а эти св*лочи в Европе не замерзли. Как и ВСУ, собственно,
– ругался он.
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Но виновного в этом депутат Журавлев уже нашел и даже думает над наказанием.
"То есть "генерал Мороз" не справился со своей задачей. Ну и главное, что это один из генералов, единственный пока, кого можно наказать", – рассказал Журавлев.
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