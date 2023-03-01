Российские пропагандисты испытывали особую эйфорию, когда рассказывали о вероятной нехватке энергоресурсов. Они надеялись, что Украина просто не переживет зиму и капитулирует. О запугивании Кремля и провале плана диктатора Владимира Путина читайте в материале 24 Канала.

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Россияне пугали мир зимой

Россия, не имея победы на фронте, надеялась, что украинцев сломают морозы. Вражеские ракеты уничтожали объекты энергетической инфраструктуры, чтобы принудить граждан к бунту и давлению на власть на счет капитуляции.

Однако оккупантам ничего не удалось – украинцы смогли жить с постоянными отключениями света, пока энергетики преодолевали последствия вражеских ударов. В конце концов, отключения прекратились, а потом наступила и весна. Украина не замерзла, а россияне в очередной раз облажались.

В первый день весны украинцы начали вспоминать все страшилки захватчиков. В частности, пропагандисты говорили, что наше государство якобы "не имеет шансов выжить", а Европа точно "загнется" без российского газа.

Вспомнили и глупые видео, которыми пропагандисты пугали мир. Однако им удалось лишь сильнее сплотить его против страны-агрессора, тактикой которой является лишь террор против мирных людей.

Россияне пугали украинцев морозами / Скриншоты соцсетей

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Украинцы сплотились против российского террора

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что Кремль пытался использовать холод в качестве оружия, но и здесь ему ничего не удалось.

Эта зима была непростой для всех украинцев – нас испытывали на стойкость, выдержку, солидарность. Но мы сплотились и достойно прошли все испытания. Зиму РФ стремилась использовать как оружие: лишить украинцев тепла уничтожением критической инфраструктуры, сломать их волю. Не удалось,

– говорится в сообщении.

Украинцы в очередной раз ощутили международную поддержку и солидарность. В Центре отметили, что наше государство благодарно партнерам за каждый генератор или плед. Эта зима только усилила готовность к кризисам.

"Газовая война" кремля против Европы также провалилась. ЕС пошел на беспрецедентное понижение своей зависимости от российских энергоносителей. Весна – время надежд и побед. С новым рвением и энергией будем бить врага на нашей земле", – подытожили в Центре.

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Путин потерпел очередное поражение

Представители украинских властей также поздравили государство с победой над зимним террором Путина.

Девятая весна войны. Пора побеждать,

– написал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов только пошутил над страшилками пропагандистов.

"Что ж, есть ли какой-нибудь успех с замораживанием? С первым днем украинской весны!" – отметил Данилов.

Министр иностранных дел Украины Алексей Кулеба заметил, что 1 марта 2023 года Путин потерпел пятое крупное поражение со дня полномасштабного вторжения – Украина победила его зимний террор. Страна выстояла тяжелейшую в своей истории зиму.

Нам было холодно и темно, но мы были несокрушимы. Вместе с нами бок о бок стояли партнеры со своей помощью. Победил и ЕС, который вопреки московскому хохоту также не замерз без российского газа. России один совет: задохнитесь своим газом и подавитесь своими ракетами,

– написал министр.

По его словам, это пятое поражение России, ведь:

Первое поражение было тогда, когда украинцы с первых минут наступления не дали Путину парализовать их страхом.

Второе – когда украинцы сорвали план российского блицкрига. Наше государство не пало ни за 3 дня, ни за 7, ни за месяц, ни за год. По словам главы МИД, оно не падет никогда.

Третье поражение украинцы нанесли России на дипломатическом фронте – мировая коалиция за Украину, резолюции, изоляция России, потоки оружия, санкций, энергетической, финансовой и гуманитарной помощи.

Четвертое поражение – потеря Россией большого числа оккупированных территорий Украины вследствие эффективных действий и контрнаступлений ВСУ и остальных Сил обороны Украины.

Кулеба подытожил, что до окончательной победы еще тяжелый путь. Однако наше государство уже знает, как побеждать – все должны продолжать каждый день работать на победу и верить в Украину.