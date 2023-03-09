Об изменении риторики российской пропаганды в стриме 24 Канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Индикаторм смены риторики он считает "телевизионного генерала" Андрея Гурулева.
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От "уничтожить НАТО" до "не можем воевать с НАТО"
Собеседник отмечает, что этот генерал ранее являлся "постоянным поставщиком цитат". Он призывал уничтожить США, "вырыть канал" между Канадой и Мексикой, убить Зеленского.
Но его последние заявления уже о том, что Россия не может воевать с НАТО, ведь соотношение сил очень серьезно не в пользу Москвы. Теперь, по его словам, главная задача – закончить войну и сосредоточить главное внимание на установлении порядка в России,
– рассказывает Игорь Яковенко.
Иронизируя, он отмечает, что генерал Гурулев фактически предлагает бить по Воронежу, уничтожать оппозицию и устанавливать жесткий фашистский режим в России.
"Они уже морально готовы к поражению. В ютубе появились несколько пропутинских фильмов, которые морально готовят к поражению. Ведь год прошел, а ничего не удается", – объясняет оппозиционный журналист.
По его словам, Кремль возлагал все надежды на Бахмут, но и там ничего не удалось. Поэтому осознание поражения все больше проникает в головы россиян, и они готовятся к запасным вариантам.
Игорь Яковенко о российской пропаганде: смотрите видео
Россиянам хотят продать поражение
Собеседник также допускает, что путинский режим может даже устоять после тотального поражения в Украине. Поэтому Кремль рассматривает версию, как удержать режим в этом случае.
И как это поражение продать населению таким образом, чтобы они не обалдели от поражения. К этому серьезно готовятся. Поэтому изменения действительно происходят,
– подчеркнул Игорь Яковенко.
Он также отметил, что в воображении Кремля Украина – это страна, населенная дураками. Мол, они реально верят и пытаются убедить население в том, что Украина может согласится отдать России какую-то часть своей территории и забудет все ее преступления.
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