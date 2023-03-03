Об "адаптации" цели войны под россиян пишет редакция KibOrg News, которая обнародовала слитные документы Роскомнадзора. Поэтому, несмотря на то, что диктатор Путин и сам все чаще оговаривается, называя так называемую "СВО" войной, к СМИ или активистам в России за это, скорее всего, наведаются соответствующие органы.

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Отмечают, что перед 18 января, когда Путин должен был выступить с "очень важным заявлением по СВО", российские пропагандисты начали искусственно создавать панику, что тот сменит статус спецоперации на полноценную войну – и тогда, мол, Киев будет взят не только за 2 – 3 дня, но сам от страха капитулирует.

Но произошло не так и уже во время полномасштабного вторжения, в середине февраля 2022 года в Украине ввели уголовную ответственность за антисемитизм, а статью 161 УКУ (Нарушение равноправия граждан) дополнили фразой "проявления антисемитизма".

Учитывая маниакальную идею Путина "денацифицировать" Украину, важно помнить, что это был один из фейковых поводов для нападения.

– говорится в сообщении.

То есть предполагалось, что у россиян должно сработать ассоциативное мышление и логическая цепочка: денацификация – нацизм (абсолютное зло) – "Великая Отечественная война" – "За семью, за Путина".

Позже, когда оказалось, что в большинстве своем русские, на которых направлена пропаганда, либо не могут произнести это слово, либо просто не понимают о чем оно, появились другие, не менее одиозные, версии причин для вторжения.

Пропагандистская машина начала продвигать нарративы, как "защита русскоязычного населения" или восстановление территорий Российской Империи/Советского Союза в их якобы "исторических" границах. Совершенно нелогичные и абсурдные, но "более понятные" россиянам.

Важно! Настоящими причинами нападения на Украину были и остаются порабощения ее народа и уничтожение украинской нации.