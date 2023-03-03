Про "адаптацію" мети війни під росіян пише редакція KibOrg News, яка оприлюднила злиті документи Роскомнагляду. Тож, попри те, що диктатор Путін і сам усе частіше обмовляється, називаючи так звану "СВО" війною, то до ЗМІ чи активістів у Росії за це найімовірніше таки навідаються відповідні орган.

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Зазначають, що перед 18 січня, коли Путін мав виступити з "дуже важливою заявою щодо СВО", російські пропагандисти почали штучно створювати паніку, що той змінить статус спецоперації на повноцінну війну – і тоді, мовляв, Київ буде взятий не те що за 2 – 3 дні, а й сам від страху капітулює.

Та сталось не так і уже під час повномасштабного вторгнення, в середині лютого 2022 року в Росії запровадили кримінальну відповідальність за антисемітизм, а статтю 161 ККУ (Порушення рівноправності громадян) доповнили фразою "прояви антисемітизму".

Зважаючи на маніакальну ідею Путіна "денацифікувати" Україну, важливо пам'ятати, що це був один з фейкових приводів для нападу,

– йдеться у повідомленні.

Тобто, передбачалось, що у росіян мало б спрацювати асоціативне мислення і логічний ланцюжок: денацифікація – нацизм (абсолютне зло) – "Велика Вітчизняна війна" – "За родину, за Путіна".

Пізніше, коли виявилося, що у своїй більшості росіяни, на яких спрямовано пропаганду, або не можуть вимовити це слово, або просто не розуміють про що воно, з'явилися інші, не менш одіозні, версії причин для вторгнення.

Пропагандистська машина почала просувати наративи, як то "захист російськомовного населення" чи відновлення територій Російської Імперії/Радянського Союзу у їх нібито "історичних" межах. Абсолютно нелогічні та абсурдні, але таки "зрозуміліші" росіянам.

Важливо! Справжніми причинами нападу на Україну були й залишаються поневолення її народу та знищення української нації.