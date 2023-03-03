В на ютубе 24 Канала показали фрагменты этого эфира. Видимо, безумный профессор на этот раз успел выпить таблетки, поэтому почти не кричал в эфире, чего не скажешь о Соловьеве, заметил ведущий Арсен Цымбалюк.

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Двухкратный лауреат премии "Тефи" прямым текстом послал Запад на три известных буквы, угрожал им дать ядерным оружием "по сусалам" и кричал едва до потери сознания. А это только в половине девятого утра.

Тревожно, но "потерь нет"

Со временем причины такого возбуждения пропагандист рассказал так называемому военкору телеканала "Россия". Оказывается, что дела у оккупантов на фронте плохи, а самому Соловьеву становится все более тревожно. Более того, признал, что пропаганда России начинает давать заднюю.

И как-то общее дело делаем, но никак не можем выработать план действий, при котором это еще без безумных истерик будет приходить,

– поплакался патологический лжец.

Однако военкор нервов бедного Соловьева не пожалел, а сообщил, что теперь установки Himars смогут бить на 150 километров. Ведущий 24 Канала заметил, что теперь напуганному Соловьеву придется снимать свои репортажи с места боевых действий где-то под Ростовом.

Интересно, что по словам этого военкора, и дальность, и точность, и интенсивность ударов по штабам окупантов растет, но "потерь нет", оказывается ВСУ "бьют аккуратно".

Соловьев пробил очередное дно: смотреть видео

Для мотивации все средства пригодятся

То ли последняя капля здравого разума, то ли насмешки всего цивилизованного мира возымели действие, но российские пропагандисты сами начали анализировать свою пропагандистскую методичку.

Вспомнили, что буквально недавно все ждали российского наступления и горланили о нем по всему миру, а теперь россияне просчитывают возможности и угрозы украинского наступления, от чего им становится все более жутко. Соловьев в панике переспрашивает, выстроили ли крепкую линию обороны россияне, жаль, но военкор не уверен в этом.

Однако россиянам кровь из носа нужны хоть какие-то победы, поэтому методами уже не гнушаются.

Российские генералы перешли к новой тактике поднятия боевого духа россиян – с помощью стриптиза. Прогулив "генерал Александр Матовников" вы тоже сможете это увидеть,

– иронически добавил ведущий.

Соловьев преданно выполняет миссию клоуна