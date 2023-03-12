Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, украинцы могут способствовать тому, чтобы Россия распадалась изнутри.

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Путин не может удержать контроль над СМИ

Николай Давыдюк сообщил, что в России нельзя констатировать полную потерю контроля над медийной сферой, впрочем, ослабление все же наблюдается.

К тому же денег стало меньше. Это спровоцировало бегство многих медийщиков с территории РФ. Речь идет в первую очередь о пресс-секретарях российских министров.

Побегало большое количество пропагандистов, часть не работает на 100%, как они это делали раньше – боятся санкций и сгнить в России,

– объяснил он.

По его мнению, ситуация в российском информационном пространстве постепенно меняется.

Россия распадается изнутри

Давидюк заострил внимание, что нерасторопное поведение СМИ России можно было наблюдать именно тогда, когда "украинские ДРГ" зашли на территории Брянской области.

Отсутствие правильной реакции – отличная демонстрация истинного лица российских медийщиков.

Я думаю, что это начало упадка их медийной системы,

– подчеркнул он.

Политолог вспомнил историю, когда Россия буквально "потопила" телеканал Russia Today, созданный как медиа для защиты людей.

"Потом так стыдно стало за слово "Russia", что они канал переименовали. Приблизительно так же им придется РФ переименовывать в 10 маленьких стран", – пошутил он.

По мнению Давидюка, у РФ нет полной потери контроля за СМИ, но пробоины явно есть, в частности, как и по военному делу.

"Повсюду началась грызня крыс: они сейчас давят друг друга", – добавил он.

Политолог подчеркнул, что украинцам нужно способствовать тому, чтобы этот костер ненависти и недоразумения только разгорался.

Чем больше огней войны будет усилено на территории РФ, тем меньше их будет на территории Украины. Рецепт для нас простой,

– убежден он.

Так что СБУ нужно и дальше активно работать в том же направлении.

Владимир Путин продолжает позорить себя и Россию