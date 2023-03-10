Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, Россия заплатит высокую цену за каждую свою "кражу".

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Русская игра у преступников

Михаил Подоляк подчеркнул, что вопрос Абхазии и Осетии напоминает ситуацию из жизни, когда ты угнал, например, машину у кого-то, определенное время пользуешься ею, радуясь иллюзиям, что тебя кто-то покрывает. Впрочем, факт, что автомобиль украденный никуда не исчезает.

Сегодня все понимают, что силы в России в таком виде, как она это пропагандировала долгое время, нет,

– убежден он.

По его мнению, Россия – достаточно примитивная страна с большим количеством людей, которых можно не жалеть, а отправлять на поле боя.

"Это слабая страна с технологической точки зрения, с точки зрения понимания, что такое современная война", – объяснил он.

Советник главы ОП добавил, что когда встанет вопрос относительно того, чья все-таки Осетия или Абхазия, то всем точно станет ясно, что они украдены, то есть точно не российские, а в рамках международного права это уже зафиксировано.

Михаил Подоляк рассказал, как может обернуться для Кремля аннексия Абхазии и Осетии: смотрите видео

Нужно подождать финала

Михаил Подоляк рассказал, что при таком сценарии России придется выполнить некоторые условия, их может быть два.

"Первая – это ты отдаешь добровольно, или мы тебе выбьем зубы, которые у тебя останутся после войны в Украине, а там 2-3 зуба останутся", – заметил он.

По его словам, после этого Россия будет вынуждена платить репарации с августа 2008 за то, что "насиловала территорию другой суверенной страны".

Советник главы ОП сообщил, что нужно только дождаться финала.

Финал является объективным процессом, финал будет правильным. Я говорю не просто о словах, а о том, что это объективный исторический процесс,

– сосредоточил внимание он.

Подоляк отметил, что именно тогда мы увидим спикера Кремля Дмитрия Пескова в совершенно ином виде. После этого можно будет обсуждать вопросы, касающиеся Абхазии, Осетии, Приднестровья.

"Беларусь обсудим, Мачулищи и все остальное. Особенно вход к нам, на территорию Черниговской области из Беларуси и изнасилование людей - мы это все проговорим, пусть они просто дождутся", – подчеркнул он.

По его мнению, всему свое время.