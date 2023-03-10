Однако Украина исключительно в рамках международного права защищает свою территорию. Мы не атакуем другие страны. Об этом 24 Канала сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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В чем мотивация России

Что касается Молдовы, там сложилась очень эпическая ситуация для российской пропаганды. "Сначала они говорят, что неизбежно вторжение Украины в Приднестровье. Помните. Минобороны России официально 2 недели об этом говорило. Это был нонсенс", – подчеркнул Подоляк.

Безусловно, продолжает он, это юридически территория Молдовы. Там большие риски, потому что там находится криминальный анклав, контролируемый контингентом российской армии, которая для нас в рамках международного права является армией-агрессором. Мы вправе их уничтожать. Но уничтожать на своей территории. Вторжение для нас – не решение вопроса.

Подоляк напомнил, что в первые три месяца войны были постоянные попытки десантироваться на Одесском регионе. Это была конкретная акция, чтобы отрезать нас от акватории Черного моря, захватив Одессу, Николаев, Херсон. Дальше зайти в Молдову и забрать одновременно не только Юг Украины, но и Молдову. Контролировать регион шире, чем сегодня говорят.

После этих заявлений минобороны у нас были постоянные попытки расшатать уличную ситуацию в Кишиневе. Туда отправили спецагентов, накачали деньги, постоянно подвозили людей со странной артикуляцией. У них немного странно лицо выглядит. Это были не молдаване, а чисто русские граждане, которые там как-то затусовались в Молдове. К сожалению, для Молдовы,

– акцентировал Подоляк.

Это была вторая попытка. Пока не удалось. Сегодня есть абсолютно неадекватная попытка сказать, что Украина будет что-то решать через теракты. "Опять же, задаю вопрос. А что мы можем решить? Зачем нам теракт в Приднестровье? Нам нужно, чтобы этого криминального анклава не было в целом. Но зачем нам там теракт?", – рассуждает советник главы Офиса Президента.

Он отмечает: теракт – это когда маленькая группа людей манифестирует свои цели, потому что нет других ресурсов влияния на больших оппонентов.

У нас есть конкретный ресурс воздействия. Мы не маленькая группа. Мы – мощное государство, которое год устояло в войне. И мы эффективно воюем вооруженными силами официально в рамках международного права против России. Это совершенно четкая примитивная русская пропаганда. Классическая,

– уверяет советник.

Они говорят о теракте в Мачулищах, а затем выходит субъект по фамилии Лукашенко, с территории которого убивают мирное население, и говорит, что кто-то неустановленный ударил по военному самолету, позволяющему убивать гражданских. И это теракт. "Нонсенс. Но для чего этот нонсенс делается. Для того чтобы зафиксировать слово теракт рядом со словом "Украина". Потому что кто-то будет на ресурсах писать "Украина, теракт", – утверждает Михаил Подоляк.

Далее – Брянск, куда заходят граждане России. Да, отмечает советник ОП, они еще не в том объеме берут оружие против Путина. "Они говорят, что против Путина и будут с ним воевать. Они потом отошли. Потому что еще маленькая группа этих людей. Я думаю, что она будет увеличиваться", – считает Подоляк.

Но они показали, что внутри страны на территории России Путин ничего не контролирует. Силовиков нет.

Если эти партизаны примут оружие в руки и их будет много, тысячи. Так вся эта вертикаль русская вспыхнет. Но опять-таки – теракт. Простите. Вы крылатыми ракетами убиваете конкретных людей, граждан, зафиксированных по фамилиям. А потом вместо того, чтобы отвечать за это в рамках публичной дискуссии, вы говорите "мальчик Федя",

– говорит советник главы Офиса Президента.

И так по каждому направлению. По словам Подоляка, несмотря на то, что война идет второй год, нам приходится постоянно говорить о том, что нет никаких терактов со стороны Украины.

"Украина исключительно в рамках международного права защищает свою территорию. Мы не атакуем другие территории. Мы не заводим туда партизан. Партизаны – объективное развитие ситуации на территории Приднестровья, Беларуси и России", – подытожил Подоляк.