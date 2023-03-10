Проте Україна виключно в рамках міжнародного права захищає свою територію. Ми не атакуємо інші країни. Про це 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

До теми Ключові події будуть у 2023 році, – Подоляк назвав вирішальні місяці війни

У чому мотивація Росії

Що ж до Молдови, там склалася дуже епічна ситуація для російської пропаганди. "Спершу вони кажуть, що неминуче вторгнення України у Придністров'я. Пам'ятаєте. Міноборони Росії офіційно 2 тижні про це говорило. Це був нонсенс", – підкреслив Подоляк.

Безумовно, продовжує він, це юридично територія Молдови. Там великі ризики, бо там перебуває кримінальний анклав, який контролюється контингентом російської армії, яка для нас в рамках міжнародного права є армією-агресором. Ми маємо право їх знищувати. Але знищувати на своїй території. Вторгнення для нас – не вирішення питання.

Подоляк нагадав, що в перші 3 місяці війни були постійні спроби десантуватися на Одеському регіоні. Це була конкретна акція, щоб відрізати нас від акваторії Чорного моря, захопивши Одесу, Миколаїв, Херсон. Далі зайти до Молдови й забрати одночасно не тільки Південь України, а й Молдову. Контролювати регіон ширше, ніж сьогодні про це говорять.

Після цих заяв міноборони ми мали постійні спроби розхитати вуличну ситуацію в Кишиневі. Туди відправили спецагентів, накачали гроші, постійно підвозили людей з дивною артикуляцією. В них трошки дивно обличчя виглядає. Це були не молдавани, а чисто російські громадяни, які там якось затусувалися в Молдові. На жаль, для Молдови,

– акцентував Подоляк.

Це була друга спроба. Поки що не вдалося. Сьогодні маємо абсолютно неадекватну спробу сказати, що Україна буде щось вирішувати через теракти. "Знову ж таки, поставлю питання. А що ми можемо вирішити? Навіщо нам теракт у Придністров'ї? Нам треба, щоб цього кримінального анклаву не було в цілому. Але навіщо нам там теракт?", – розмірковує радник голови Офісу Президента.

Він наголошує: теракт – це коли маленька група людей маніфестує свої цілі, бо не має інших ресурси впливу на великих опонентів.

В нас є конкретний ресурс впливу. Ми не є маленька група. Ми – потужна держава, яка рік встояла у війні. І ми ефективно воюємо Збройними Силами офіційно в рамках міжнародного права проти Росії. Це абсолютно чітка примітивна російська пропаганда. Класична,

– запевняє радник.

Вони говорять про теракт в Мачулищах, а потім виходить суб'єкт на прізвище Лукашенко, з території якого вбивають мирне населення, і говорить, що хтось невстановлений вдарив по військовому літаку, який дозволяв вбивати цивільних. І це теракт. "Нонсенс. Але для чого цей нонсенс робиться. Для того, щоб зафіксувати слово теракт поряд зі словом "Україна". Бо хтось буде на ресурсах писати "Україна, теракт", – стверджує Михайло Подоляк.

Далі – Брянськ, куди заходять громадяни Росії. Так, зауважує радник ОП, вони ще не в тому обсязі беруть зброю проти Путіна. "Вони кажуть, що проти Путіна і будуть з ним воювати. Вони потім відійшли. Бо ще маленька група цих людей. Я думаю, що вона буде збільшуватися", – вважає Подоляк.

Але вони показали, що внутрішньо на території Росії Путін нічого не контролює. Силовиків немає.

Якщо ці партизани візьмуть зброю в руки і їх буде багато, тисячі. То вся ця вертикаль російська схлюпнеться. Але знову-таки – теракт. Вибачте. Ви крилатими ракетами вбиваєте конкретних людей, громадян, які зафіксовані по прізвищах. А потім, замість того, щоб відповідати за це в рамках публічної дискусії, ви говорите "мальчік Фєдя",

– каже радник голови Офісу Президента.

І так на кожному напрямку. За словами Подоляка, попри те, що війна триває другий рік, нам доводиться постійно говорити про те, що немає ніяких терактів з боку України.

"Україна виключно в рамках міжнародного права захищає свою територію. Ми не атакуємо інші території. Ми не заводимо туди партизан. Партизани – об'єктивний розвиток ситуації на території Придністров'я, Білорусі та Росії", – підсумував Подоляк.