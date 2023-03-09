В парламенте заявили, что первоначально принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. К тому же на него был наклеен ложный ярлык "русского закона".

К теме В Грузии протестующие пошли на штурм парламента: строят баррикады, полиция открыла огонь

В Грузии отозвали закон об иноагентах

Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла подать законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык "русского закона", а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса,

– заявили в партиях "Грузинская мечта" и "Народная сила".

Также отмечается, что часть молодежи удалось вовлечь в противоправную деятельность, а правоохранители "терпеливо" отреагировали на насилие.

Поэтому власти решили "безоговорочно отозвать законопроект без каких-либо оговорок".