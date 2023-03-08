В ведомстве отметили, что как государство, стремящее получить членство в Европейском Союзе, Грузия должна неукоснительно гарантировать своим гражданам их основополагающие права и свободы, в частности право на мирный протест.
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В МИДе прокомментировали протесты в Грузии
В МИД рассказали, что также приняли во внимание намерение президента Грузии Саломе Зурабишвили ветировать закон о так называемых "иностранных агентах", который подрывает деятельность гражданского общества.
Разделяем позицию ЕС о том, что проект закона в его нынешней редакции противоречит европейским ценностям и стандартам.
– говорится в сообщении.
Ведомство выразило солидарность с грузинским народом в его стремлении продолжить развитие европейского будущего страны.
"Украинский и грузинский народы вместе", – написал глава Офиса Президента Андрей Ермак.
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Что известно о протестах в Грузии: коротко
- Парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", повторяющий российское законодательство об "иноагентах".
- Два законопроекта с условным названием "Об иностранных агентах" внесли в грузинский парламент 26 февраля. Уже 2 марта парламентские комитеты – по внешним связям и обороне и безопасности – одобрили законопроекты в первом чтении.
- Это вызвало возмущение у грузинов, вышедших на массовые протесты. Они начались вечером 7 марта.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих. По ее словам, законопроект написан под диктовку Москвы. Она обязательно наложит на него вето.