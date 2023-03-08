В ведомстве отметили, что как государство, стремящее получить членство в Европейском Союзе, Грузия должна неукоснительно гарантировать своим гражданам их основополагающие права и свободы, в частности право на мирный протест.

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В МИДе прокомментировали протесты в Грузии

В МИД рассказали, что также приняли во внимание намерение президента Грузии Саломе Зурабишвили ветировать закон о так называемых "иностранных агентах", который подрывает деятельность гражданского общества.

Разделяем позицию ЕС о том, что проект закона в его нынешней редакции противоречит европейским ценностям и стандартам.

– говорится в сообщении.

Ведомство выразило солидарность с грузинским народом в его стремлении продолжить развитие европейского будущего страны.

"Украинский и грузинский народы вместе", – написал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Стоит прочесть Антипутинский пожар должен разрастаться, – Давидюк о протестах в Грузии

Что известно о протестах в Грузии: коротко