У парламенті заявили, що спочатку ухвалений законопроєкт викликав розбіжності в суспільстві. До того ж на нього був наклеєний хибний ярлик "російського закону".

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Ми бачимо, що ухвалений законопроєкт викликав розбіжності в суспільстві. Машина брехні змогла подати законопроєкт у негативному світлі і ввести в оману певну частину населення. На законопроєкт був наклеєний хибний ярлик "російського закону", а його ухвалення в першому читанні було представлено в очах частини громадськості як відхід від європейського курсу,

– заявили у партіях "Грузинська мрія" та "Народна сила".

Також зазначається, що частину молоді вдалося залучити до протиправної діяльності, а правоохоронці "терпляче" відреагували на насильство.

Тому влада вирішила "беззастережно відкликати законопроект без будь-яких застережень".