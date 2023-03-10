Об этом заявил влиятельный обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус в своем материале. Такие выводы он сделал после прочтения сборника рассекреченных материалов по американской внешней политике, написанных во время передачи дел от администрации Джорджа Буша-младшего в администрацию Барака Обамы в 2008 – 2009 годах.

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Что стало причиной злобы, которую затаил Путин

Дэвид Игнатиус утверждает, что после 1 сентября 2004 года отношение президента России к странам Запада кардинально изменилось. В нем зародилась обида, которую до сих пор можно ощутить в его речах, где он во всех бедах винит "прогнивший Запад".

Обратите внимание! 1 сентября 2004 года произошел теракт в Беслане (Северная Осетия, Россия). Тогда в одной из школ города террористы захватили более тысячи заложников. Почти три дня их удерживали в заминированном помещении заведения. После провала переговоров с террористами войска приступили к штурму здания с применением тяжелой техники. В результате 334 заложника (преимущественно дети) погибли. Информация из открытых источников.

После событий в Беслане, по словам обозревателя, силовики из ближайшего круга Путина посоветовали ему полностью порвать с Западом. Заметим, что отношения Путина с администрацией США были достаточно тесными и приятельскими.

В своей речи после Беслана, Путин прямо обвинил США и Запад в помощи чеченским сепаратистам, совершившим теракт. Кроме того, в начале 2004 года 7 стран Восточной Европы, в том числе граничащие с Россией страны Балтии, вступили в НАТО – это также не понравилось российскому президенту.

Игнатиус, ссылаясь на проверку аналитического центра Belfer Center, отмечает, что прямой поддержки сепаратистов со стороны США не было. Один из источников обозревателя в действующей администрации подтвердил его предположение и отметил: "2004 год был поворотным пунктом, в этом нет никаких сомнений".

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После Оранжевой революции негативное отношение Путина к Западу только усилилось

В 2004 году началась оранжевая революция в Украине. Она, по мнению обозревателя и его источников, укрепила позицию Путина по отношению к коллективному Западу.

А уже в 2008 году стало известно, что Путин задавал вопросы американскому послу в России Уильяму Бернсу об Украине. В частности, он спросил: "Разве вы не знаете, что Украина – это не настоящая страна?"

Эта "альтернативная история" не оправдывает ужасающие преступления Путина в Украине. Его вторжение в соседнюю страну было незаконным и неоправданным поступком безжалостного авторитарного правителя. Но оценивая корни такого конфликта, полезно понять мышление противника и ясно увидеть путь к катастрофе,

– заключает Игнатиус.

К слову, российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский отметил, что визит Байдена в Киев накануне "грандиозной" речи Путина стал настоящим "плевком в лицо" для московской верхушки власти.