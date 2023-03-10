Про це заявив впливовий оглядач Washington Post Девід Ігнатіус у своєму матеріалі. Такі висновки він зробив після прочитання збірки розсекречених матеріалів щодо американської зовнішньої політики, написаних під час передачі справ від адміністрації Джорджа Буша-молодшого до адміністрації Барака Обами у 2008 – 2017 роках.

Читайте також Трамп хизується, що "може запобігти" розв'язанню третьої світової, бо "добре ладить з Путіним"

Що стало причиною злоби, яку затаїв Путін

Девід Ігнатіус стверджує, що після 1 вересня 2004 року ставлення президента Росії до країн Заходу кардинально змінилося. У ньому зародилася образа, яку досі можна відчути у його промовах, де він в усіх бідах винить "прогнилий Захід".

Зверніть увагу! 1 вересня 2004 стався теракт у Беслані (Північна Осетія, Росія). Тоді в одній зі шкіл міста терористи захопили понад тисячу заручників. Майже 3 дні їх утримували в замінованому приміщенні закладу. Після провалу переговорів з терористами війська розпочали штурм будівлі із застосуванням важкої техніки. Унаслідок цього 334 заручники (переважно діти) загинули. Інформація з відкритих джерел.

Після подій у Беслані, за словами оглядача, силовики з найближчого кола Путіна порадили йому повністю порвати з Заходом. Зауважимо, що до того стосунки Путіна з адміністрацією США були доволі тісними й приятельськими.

У своїй промові після Беслана, Путін прямо звинуватив США і Захід у допомозі чеченським сепаратистам, які вчинили теракт. Крім того, на початку 2004 року 7 країн Східної Європи, у тому числі країни Балтії, які межують з Росією, вступили в НАТО – це також не сподобалося російському президенту.

Ігнатіус, посилаючись на перевірку аналітичного центру Belfer Center, зазначає, що прямої підтримки сепаратистів із боку США не було. Одне з джерел оглядача у чинній адміністрації підтвердило його припущення і зазначило: "2004 рік був поворотним пунктом, у цьому немає жодних сумнівів".

Зверніть увагу Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна – поганий знак: Гаррі Каспаров назвав конкретну причину

Після Помаранчевої революції негативне ставлення Путіна до Заходу лише посилилось

У 2004 році розпочалася також Помаранчева революція в Україні. Вона, на думку оглядача та його джерел, зміцнила позицію Путіна стосовно колективного Заходу.

А вже у 2008 році стало відомо, що Путін ставив запитання американському послу у Росії Вільяму Бернсу про Україну Зокрема, він спитав: "Хіба ви не знаєте, що Україна – це не справжня країна?".

Ця "альтернативна історія" не виправдовує жахливі злочини Путіна в Україні. Його вторгнення до сусідньої країни було незаконним і невиправданим вчинком безжального авторитарного правителя. Але оцінюючи коріння такого конфлікту, корисно зрозуміти мислення супротивника і ясно побачити шлях до катастрофи,

– підсумовує Ігнатіус.

До слова, російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський зазначив, що візит Байдена до Києва напередодні "грандіозної" промови Путіна став справжнім "плювком в обличчя" для московської владної верхівки.