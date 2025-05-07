На жаль, також відомо про загиблих та постраждалих. Усе про цинічну атаку ворога по Києву – повідомляє 24 Канал.

До теми Росія тероризує Київ: у столиці прогриміли вибухи, працює ППО

Чим атакувала Росія

Звечора 6 травня і до ранку 7 травня у Києві 5 разів оголошували тривогу. Причиною цього були і загроза дронів-камікадзе типу "Шахед", і небезпека застосування ворогом балістичного озброєння.

Так, близько 01:00 окупанти атакували Київ балістичними ракетами, а згодом – запустили "Шахеди".

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Загалом, окупанти випустили по Києву 1 балістичну ракету (тип згодом уточнять Повітряні сили) та 28 дронів-камікадзе типу "Шахед". Відомо, що сили ППО збили балістику, однак уламки спричинили руйнування у Солом'янському районі.

Що стосується відбиття дронової атаки, то наразі підтверджено збиття 11 "Шахедів", ще 10 дронів, які фіксувалися у повітряному просторі Києва, змінили напрямок атаки, а 3 БпЛА – локаційно втрачені.

Наслідки нічного терору у Києві

Загалом, наслідки російської атаки зафіксували у 5 районах столиці:

Шевченківський,

Святошинський,

Дніпровський,

Солом'янський,

Голосіївський.

Наразі усі служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки, а також фіксують воєнні злочини росіян.

Шевченківський район

У Шевченківському районі Києва унаслідок падіння уламків БпЛА сталася пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку. Вогонь охопив квартири з 3 по 5 поверхи.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла 2 жертв. Їхні особи, вік та стать поки не розкривалися.

Пожежа охопила дім у Шевченківському районі – більше у галереї

Святошинський район

У Святошинському районі Києва уламки влучили у 9-поверховий житловий будинок. Унаслідок цього сталося загоряння квартир на 6 – 9 поверхах. Пожежу на площі 100 квадратних метрів вже ліквідували.

Також з пошкодженого будинку врятували 5 осіб – 1 дорослого та 4 дітей. Трьох дітей госпіталізували.

Дніпровський район

У Дніпровському районі Києва пошкоджені загальні приміщення на 29-му та 30-му поверхах багатоповерхівки та будівля торгівельного центру.

Солом'янський район

У цьому районі столиці зафіксовано падіння дрона на відкритій території.

Київ після нічної атаки – більше у галереї

Голосіївський район

Унаслідок падіння уламків збитого ворожого БпЛА постраждав дах офісного бізнес-центру. Наразі наслідки атаки встановлюються.

Наслідки атаки у Голосіївському районі – більше у галереї



Що відомо про загиблих і постраждалих

На жаль, унаслідок атаки є жертви та постраждалі. Так, у Шевченківському районі загинуло 2 людини.

Також у різних районах столиці постраждало 8 осіб, серед яких 4 дітей. Відомо, що трьох неповнолітніх госпіталізували з опіками. Серед потерпілих дітей – брат і сестра 13 та 8 років.

Про стан інших постраждалих інформація не надходила.