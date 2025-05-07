Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Віталія Кличка.

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Скільки людей постраждало в Києві 7 травня

О 5:56 мер столиці повідомив про перших поранених у Києві.

6 мешканців столиці постраждали внаслідок атаки ворога на Київ. Із них четверо дітей. Трьох постраждалих медики госпіталізували, трьом – надали допомогу на місці,

– йдеться в його дописі.

За кілька хвилин стало відомо, що постраждалих уже 7.

Ворог спрямував на Київ балістичні ракети та "Шахеди". Протягом ночі в різних районах столиці лунали гучні вибухи.