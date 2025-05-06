Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

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Куди рухаються дрони

21:29, 6 травня

На Запоріжжі чутно вибухи. Там працює ППО.

21:11, 6 травня

Декілька груп ударних БпЛА на межі Запорізької та Донецької областей. Рухаються у напрямку Дніпропетровщини.

21:10, 6 травня

Загроза ударних безпілотників по Запорізькій області, повідомив Іван Федоров.

19:23, 6 травня

Монітори пишуть про загрозу застосування ударних БпЛА типу Shahed-136. Відмічено пуски з району Приморсько-Ахтарська та Чауди.