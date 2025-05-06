Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.
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Куда движутся дроны
На Запорожье слышны взрывы. Там работает ПВО.
Несколько групп ударных БПЛА на границе Запорожской и Донецкой областей. Движутся в направлении Днепропетровской области.
Угроза ударных беспилотников по Запорожской области, сообщил Иван Федоров.
Мониторы пишут об угрозе применения ударных БПЛА типа Shahed-136. Отмечены пуски из района Приморско-Ахтарска и Чауды.