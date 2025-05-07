І вихід з ладу навіть однієї з них може стати критичним для Росії для виробництва не тільки Х-101, але й інших крилатих ракет загалом, про що йдеться в матеріалі 24 Каналу.

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Як можна залишити Росію без важливих ракет

Є чимало підприємств, які беруть участь у виготовленні висотомірів для російських крилатих ракет.



Повний список підприємств, які беруть участь у виготовленні висотомірів для крилатих ракет ворога / Фото 24 Каналу

Загальна схема виробничого циклу висотомірів для крилатих ракет різного типу має такий вигляд: УПКБ "Деталь" надсилає на закупівельника "ТРВ" запити щодо кількості необхідних товарів, після чого корольовська фірма купує потрібне у різних постачальників та відправляє замовнику.

Висотоміри (або альтиметри) – це штучний товар, який є важливою компонентою блоку керування ракетою. Завдяки цьому пілотажному приладу, крилата ракета може орієнтуватися у просторі, оминати рельєфи місцевості, розуміти, коли треба піднятися вгору або опуститися вниз для обходу перешкод чи засобів ППО. Без такої складної з технологічного боку компоненти усі крилаті ракети просто не можна було б використовувати для обстрілів.

У цьому процесі є чимало складних моментів, які можуть призвести до повноцінного зриву постачання комплектовання на заводи та, як наслідок, залишити країну-агресорку Росію без критично важливих для неї ракет.

Наприклад, це може бути приліт українських безпілотників чи ракет, який буквально вимкнув АТ "НПО "Стрела" з усіх ланцюгів постачання щонайменше на цілий місяць.

Або ж поява проблем із розрахунками між "ТРВ-инжениринг" та казахстанськими постачальниками танталової продукції (з якої виготовляють конденсатори), через що росіянам довелося екстрено шукати компоненти китайського виробництва.

Зрозуміло, що ані прильоти, ані відмова постачальників не здатні на всі 100% зірвати процеси виробництва висотомірів. Водночас кожне ускладнення схеми, пошук посередників чи підприємств, які готові брати пряму чи дотичну участь у збірці ракет, сильно ускладнюють росіянам шлях до їх мети – вбивства українців.

При цьому саме електронна компонента у боєприпасах цього типу є найбільш чутливим місцем у росіян, оскільки замінити певні мікросхеми, конденсатори чи матриці просто неможливо, а заміна постачальників подекуди може тривати місяцями.

Ба більше, загальна ситуація із комплектованням до висотомірів в Росії складна. Загалом вона настільки погана, що їм часто доводиться виготовляти боєприпаси із запчастин, які не пройшли перевірку на придатність.

"Тому що державні оборонні замовлення не можуть бути зірваними, адже Путіну потрібні обстріли тут і зараз. Виробники воліють за будь-що вчасно виконати умови контрактів, а працюватиме ракета штатно чи впаде на голови комусь у Бєлгороді – це вже нюанси", – йдеться в матеріалі.