Маючи величезні проблеми з економікою, Кремль продовжує вкладати мільярди на розвиток власної оборонки, намагатися захоплювати наші землі, та атакувати об'єкти критичної інфраструктури. Уся ядерна держава працює виключно на те, щоб забезпечити окупаційні сили технікою та боєприпасами, виготовити чималу кількість ракет та безпілотників для терору України. Або ж для того, щоб після закінчення активної фази цієї війни максимально швидко перегрупуватися для поновлення агресії.

Паралельно з цим, за даними західних розвідок, у Кремлі проводять реформи для того, щоб у підсумку подивитися, чи наважаться союзники протистояти вторгненню в одну чи кілька держав Альянсу силовим шляхом, підставляючись під можливі удари Х-101, 3М14 "Калібр", крилатими та балістичними "Іскандерами" тощо.

Наразі нема жодного сенсу прогнозувати, коли саме Росія розпочне атакувати інші країни, однак факт залишається фактом: держава-терористка до цього готується. Сотні фахівців постійно досліджують та модернізують ударні безпілотники, будують нові корпуси заводів, покращують характеристики ракет, а також всіляко масштабують виробництва. Росіяни постійно прагнуть кількісно збільшити виготовлення всіх сучасних оперативно-тактичних озброєнь. Їм це цілком вдається, оскільки з початку повномасштабного вторгнення агресори дійсно спромоглися знайти альтернативи багатьом підсанкційним комплектувальним, винайти шляхи контрабандного завезення деталей іноземного виробництва, а також поставити всі необхідні процеси на потік. Якщо у 2021 році, за даними Financial Times, Росія виробляла лише 56 Х-101 на рік, то зараз вони здатні випускати з конвеєра до 50 на місяць.

Редакція 24 Каналу отримала документи, що стосуються виготовлення Москвою крилатих ракет, від приватної розвідувальної компанії "Даллас", здобуті від агента у російському холдингу "ТРВ-инжениринг". Ми верифікували усі дані та поспілкувалися з фахівцями Сил оборони України, які спеціалізуються на вивченні російського ракетного озброєння.

Як росіяни закуповують запчастини для виготовлення висотомірів під ракети класу "повітря-поверхня", які компанії працюють у зв'язці з одним із найбільших закупівельних хабів країни-агресорки, а також скільки ракет Х-101 планують виготовити загарбники у 2025 році, читайте у матеріалі.

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Найближче оточення Путіна відповідає за ракетну компоненту

Компанія, чия діяльність стала об'єктом нашого розслідування, являє собою величезну фірму, що закуповує все необхідне для функціонування цілої низки російських оборонних гігантів. Вона є частиною корпорації "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), яка є одним із найбільших гравців російської оборонки. Розуміння структури власності, а також дотичність до її діяльності наближених до Путіна осіб, є вкрай важливими з точки зору притягнення росіян до відповідальності за міжнародні злочини. Оскільки й самі друзі фюрера, і часто їх діти, виявляються причетними до забезпечення роботи потужних підприємств ВПК.



Працівники КТРВ на виробництві / Фото надане приватною розвідувальною компанією "Даллас"

Юридично КТРВ на 100% належить Федеральній агенції з управління державним майном (так зване "Росимущество") і є одним із найголовніших постачальників зброї та компонентів для російської авіації.

Дивіться інфографіку з переліком компаній, що входять до АТ "Корпорация тактическое ракетное вооружение":

Практично всі підприємства, що входять до холдингу, займаються виготовленням компонентів для виробництва величезної кількості озброєння: крилатих ракет 3М14 "Калібр", Х-101, Х-38, Х-59 та Х-69 та інших виробів.

Головою ради директорів всієї корпорації є наближений до російського диктатора голова вищої ради "Єдиної Росії", а також чинний посол країни-терористки у Білорусі Борис Гризлов. Дуже впливовий персонаж, який обіймав безліч посад в уряді за останні 20 років. "Дипломат" також був представником Росії у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Сході України, що додатково свідчить про його глибоку залученість до російсько-українського конфлікту.



Борис Гризлов на зустрічі Тристоронньої контактної групи / Фото з фейсбуку Дарки Оліфер

Генеральний директор КТРВ Борис Обносов є колишнім працівником постійного представництва Росії при ООН, а також довіреною особою Путіна.



Борис Обносов (ліворуч) – один із головних зброярів Росії / Фото надане приватною розвідувальною компанією "Даллас"

Саме "ТРВ-инжениринг" з адресою реєстрації у Корольові завдяки указу Обносова отримала можливість проводити закупівлі для величезного оборонного холдингу, попри те, що фактично є приватною.



Офіс "ТРВ-инжениринг" на вулиці Орджонікідзе у Корольові / Скриншот з Googlemaps

Згідно з відкритими даними, "ТРВ-инжениринг" на 100% належить таганрозькій компанії "Звезда-стрела". Своєю чергою, 49% останньої фірми перебувають у власності КТРВ, а ще 40% – обносівської компанії "Теплосервіс", половиною з яких володіє донька Обносова, 35-річна візажистка Ольга Зорикова.



Візажистка-ракетобудівниця Ольга Зорикова / Фото з інстаграма злочинниці

Директором "ТРВ-инжениринг" є Михайло Колесников, якого наприкінці минулого року російські силовики затримували за підозрою у розкраданні 40 мільйонів рублів.



Михайло Колесников під час затримання / Скриншот із відео російських силовиків

Однак кримінальна справа аж ніяк не заважає йому продовжувати активно працювати на забезпечення російських оборонних контрактів. Сам факт затримання підприємця свідчить про те, що у Кремлі були незадоволені результатами ракетних обстрілів України. Утім, оскільки компанія-закупівельниця є кишеньковою годівничкою для оточення Путіна, ніякого покарання діяч не понесе. Проте дотичність до виготовлення смертоносних ракет, якими Росія б'є по Україні, роблять Колесникова, Зорикову, а також всіх інших працівники "ТРВ-инжениринг" не лише законними цілями для наших Сил оборони, але й співучасниками міжнародних злочинів.

КАБи, торпеди, ракети: чим займається "ТРВ-инжениринг"

У структурі холдингу КТРВ, приватна компанія відповідає за забезпеченість всіх заводів корпорації деталями та комплектувальними. Працівники цієї фірми займаються логістикою, оформленням договорів, а також організацією обходу санкцій під час придбання іноземних комплектувальних, аби тільки російська оборонка могла далі випускати з конвеєра сотні смертоносних виробів.

Щоб зрозуміти роль цієї компанії у війні проти України, достатньо глянути у закриті дані щодо фінансової звітності "ТРВ-инжениринг". Так, вартість реалізованих товарів за 2022 та 2023 роки зросла майже у 7 разів.



За 2024 рік "ТРВ-инжениринг" продала компаніям зі свого холдингу запчастин на шалену суму / Фото надане приватною розвідувальною компанією "Даллас"

Наприклад, коли у Кремлі зрозуміли, що планерувальні авіабомби (УМПБ Д30-СН як окремий боєприпас, а також ФАБи зі встановленими модулями планерування та корекції) можуть стати головною зброєю для просування окупантів на фронті, корпорація "Тактические ракетные вооружения" почала виготовляти модулі УМПК для перетворення звичайних бомб на планерувальний боєприпас. Російські підприємства могли масово виробляти усі потрібні деталі для цього, однак виготовляти сервоприводи виявилися не здатними.

"ТРВ-инжениринг" діставала найскладніші у закупівлі частини модулів, завдяки яким у боєприпасу розкриваються крила. Фактично саме ці компоненти стали слабким місцем у виробництві того, що в Україні заведено називати КАБами. На допомогу Москві прийшли китайці, для приховування участі яких у постачанні застосували складні схеми.

Через три "прокладки" "ТРВ-инжениринг" закуповувала надважливі для переобладнання авіабомб пристрої, чим фактично забезпечила просування росіян на полі бою.



Країна походження – не Тайвань, а Китай / Фото надане приватною розвідувальною компанією "Даллас"

Загалом до роботи над всіма проєктами, якими піклується "ТРВ-инжениринг", залучена величезна кількість російських підприємств.

Дивіться перелік компаній, які виготовляють та постачають замовлення "ТРВ-инжениринг" для забезпечення державних контрактів компаніями, що входять до корпорації "Тактическое ракетное вооружение":

Електронна компонента – слабка частина російського ВПК

Виготовлення модулів для перетворення звичайної бомби у планерувальну є значно менш складним процесом, ніж виробництво ракет. Крилаті ракети середньої дальності, які Москва запускає по Україні за допомогою тактичної та стратегічної авіації, є певною мірою штучним товаром, що потребує великої кількості технологічно складних компонентів.

З початком реформування власних сил оборони, Путін намагався налагодити імпортозаміщення критичних деталей для своєї воєнки, однак цей процес принаймні до початку повномасштабного вторгнення багато в чому був фікцією. Виробники ВПК залишалися вкрай залежними від постачань електронних компонент із країн Заходу. Тому після 24 лютого 2022 росіянам довелося значно прискорювати перехід на продукцію інших виробників, оскільки купувати у західних компаній товари подвійного призначення стало набагато складніше. І це сильно вдарило по ракетобудуванню, оскільки фахівцям країни-терористки довелося вибудовувати багато схем обходу санкцій.

З іншого боку, після використання величезної кількості ракет впродовж перших трьох років великої війни, попит на цей вид боєприпасів у Кремлі значно збільшився. Повітряний терор, до якого вдавалися воєнні злочинці, аби примусити Україну капітулювати, не призвів до бажаного ефекту та буквально зжер левову частку їх стратегічних запасів. Росіяни не змогли залишити нашу державу без електроенергії, а їх ракети виявилися не настільки ефективними, як доповідали фюреру. Саме тому вони почали робити ставку на балістику, а також на масовість та гібридність атак із застосуванням великої кількості ударних безпілотників, БпЛА-імітаторів та ракет різного типу.

Для збільшення кількості вироблених ракет росіянам довелося переводити свої заводи на роботу у три зміни, шукати велику кількість нових постачальників та замінювати ті деталі іноземного виробництва, які тільки вони могли виробити самостійно.

На прикладі Х-101, яка є найбільш масовою та дошкульною крилатою ракетою для наших Повітряних сил, можна із впевненістю стверджувати, що Москва певною мірою досягла у цьому успіхів.

Кількість деталей, використаних для випуску цих боєприпасів та виготовлених у країнах Заходу, за останні роки значно зменшилася. Тоді як потреба у комплектованні навпаки зросла у геометричній прогресії. Повністю відмовитися від використання мікросхем/деталей із США, Японії та інших цивілізованих держав, агресори досі не змогли. Проте подекуди почали знищувати ідентифікаційні маркування на такій продукції.

Дивіться фото із затертими маркуваннями для неможливості ідентифікації мікросхем/деталей західного виробництва у ракетах Х-101 / Фото надані фахівцями Сил оборони України:

Участь компанії "ТРВ-инжениринг" у виробництві крилатих ракет може свідчити про плани ворога та його проблеми з виготовленням боєприпасів цього класу. Так, компанія-закупівельниця організовує придбання всього необхідного для виробника висотомірів – Уральського проєктно-конструкторського бюро "Деталь".

Висотоміри (або альтиметри) – це штучний товар, який є важливою компонентою блоку керування ракетою. Завдяки цьому пілотажному приладу, крилата ракета може орієнтуватися у просторі, оминати рельєфи місцевості, розуміти, коли треба піднятися вгору або опуститися вниз для обходу перешкод чи засобів ППО. Без такої складної з технологічного боку компоненти усі крилаті ракети просто не можна було б використовувати для обстрілів.

Виробництво висотомірів, згідно з даними внутрішньої документації "ТРВ-инжениринг", є практично локалізованим на території Росії та союзних до неї держав. Тобто воєнні злочинці здатні виготовляти їх без використання великої кількості іноземних деталей, або ж підрядники-постачальники цілком собі вдало видають незаконно завезену продукцію західних заводів за вітчизняні аналоги.

У випадку з висотомірами, єдиними компонентами, які за документами виготовлені не у Росії, є мікросхеми виробництва ВАТ "Интеграл", що розташоване у Мінську на вулиці Казінца, 121.



Замовлення білоруських мікросхем для висотомірів під крилаті ракети / Фото надане приватною розвідувальною компанією "Даллас"

Усю номенклатуру мікросхем із поміткою "Білорусь" можна знайти в офіційному каталозі підприємства "Интеграл".



Одна з мікросхем, використаних для виготовлення висотомірів / Скриншот з каталогу продукції білоруського ВАТ "Интеграл"

Державний контракт під номером 2225187923201412208226001 вказує на те, що закуплені мікросхеми УПКБ "Деталь" використає для збірки висотомірів саме для ракети Х-101. Існують також інші держконтракти на ракети, які можна умовно віднести до "сімейства" Х-101/Х555, проте технічно вони є іншим виробом – із більш просунутою електронікою.

Це означає, що білоруське підприємство, де-факто, є легітимною військовою ціллю для України, а також, що Білорусь так чи інакше причетна до всіх обстрілів нашої держави із застосуванням цих ракет.

Компаній, причетних до виготовлення висотомірів, достатньо багато. І вихід з ладу навіть однієї з них може стати критичним для виробництва не тільки Х-101, але й інших крилатих ракет загалом.

Дивіться повний список підприємств, які беруть участь у виготовленні висотомірів для російських крилатих ракет:

Загальна ж схема виробничого циклу висотомірів для крилатих ракет різного типу виглядає так: УПКБ "Деталь" надсилає на закупівельника "ТРВ" запити щодо кількості необхідних товарів, після чого корольовська фірма купує потрібне у різних постачальників та відправляє замовнику.

У цьому процесі є безліч складних моментів, які можуть призвести до повноцінного зриву постачання комплектовання на заводи та, як наслідок, залишити Росію без критично важливих для неї ракет.

Наприклад, це може бути приліт українських безпілотників чи ракет, який буквально вимкнув АТ "НПО "Стрела" з усіх ланцюгів постачання щонайменше на цілий місяць.



Нема поставок – не буде і ракет / Фото надане приватною розвідувальною компанією "Даллас"

Або ж поява проблем із розрахунками між "ТРВ-инжениринг" та казахстанськими постачальниками танталової продукції (з якої виготовляють конденсатори), через що росіянам довелося екстрено шукати компоненти китайського виробництва.



Не можна розрахуватися із Казахстаном за сировину для виготовлення конденсаторів для ракет? Китайські брати завжди допоможуть / Фото надане приватною розвідувальною компанією "Даллас"

Звісно, ані прильоти, ані відмова постачальників не здатні на 100% зірвати процеси виробництва висотомірів. Проте кожне ускладнення схеми, пошук посередників чи підприємств, готових брати пряму чи дотичну участь у збірці ракет, значно ускладнюють росіянам шлях до їх мети – вбивства українців. При цьому саме електронна компонента у боєприпасах цього типу є найбільш чутливим місцем у росіян, оскільки замінити певні мікросхеми, конденсатори чи матриці просто неможливо, а заміна постачальників подекуди може тривати місяцями.

Ба більше, загальна ситуація із комплектованням до висотомірів у росіян настільки погана, що їм часто доводиться виготовляти боєприпаси із запчастин, які не пройшли перевірку на придатність. Тому що державні оборонні замовлення не можуть бути зірваними, адже Путіну потрібні обстріли тут і зараз. Виробники воліють за будь-що вчасно виконати умови контрактів, а працюватиме ракета штатно чи впаде на голови комусь у Бєлгороді – це вже нюанси.



Навіщо ті перевірки, якщо йдеться про крилаті ракети? / Фото надане приватною розвідувальною компанією "Даллас"

Скільки ракет планує виготовити Росія у 2025 році

Орієнтуючись на обсяги замовлення частин для висотомірів, можна приблизно порахувати й плани Росії щодо виготовлення крилатих ракет Х-101. Кожна з заявок УПКБ "Деталь" відповідає певній поставці, яку постачальники мають здійснити у чіткі терміни. Деякі партії розраховані на умовно швидкі строки – 90-100 днів.



Рахунок на оплату мікросхем для виготовлення 100 висотомірів, які надійшли до УПКБ "Деталь" у проміжку між 25 грудня 2024 – 4 січня 2025 року / Фото надане приватною розвідувальною компанією "Даллас"

Проте є й такі, що заплановані на два роки наперед. Наприклад, рахунок №1811 від 29 серпня 2024 свідчить, що УПКБ "Деталь" отримає комплект для свого замовлення для виготовлення 50 альтиметрів наприкінці лютого – на початку березня 2026 року.



Рахунок на замовлення УПКБ "Деталь" на 50 висотомірів для Х-101 / Фото надане приватною розвідувальною компанією "Даллас"

Загальний аналіз всього переліку документів, який є у наявності у редакції 24 Каналу та Сил оборони України, свідчить, що росіяни формують свою глобальну стратегію щодо виробництва крилатих ракет на 2 роки наперед. Так, у 2023-му році "ТРВ-инжениринг" займалася підготовкою до виконання заявок на державне оборонне замовлення на 2024 та частково на 2025 роки.



Графік постачань електронної комплектувальної бази на УПКБ "Деталь" згідно із замовленнями за жовтень 2023 на 2025 рік / Фото надане приватною розвідувальною компанією "Даллас"

У 2024-му закупівельники займалися поставками на наступний рік, а також частково на 2026-й.

Дивіться фото документів про закупки "ТРВ-инжениринг" для УПКБ "Деталь" / Фото надані приватною розвідувальною компанією "Даллас":

То ж станом на сьогодні росіяни мають плани на виготовлення 633 Х-101 у 2025 (400 по контракту 2225187923201412208226001, а ще 233 – по інших), а також на 223 ракети цього типу у 2026 році (ця цифра не є повною, оскільки частину замовлень працівники "ТРВ-инжениринг" робитимуть впродовж цього року).

Звісно, це зовсім не означає, що до кінця грудня на наші голови впадуть 633 крилаті ракети, оскільки частина з них точно буде бракована і впаде після пусків. Ще кілька десятків було знищено під час атаки України по Енгельсу. Певну кількість боєприпасів воєнні злочинці можуть не застосовувати, а відкласти для формування запасів.