Як повідомляють росЗМІ, 17 жовтня у Бєлгородській області впала російська ракета.

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Вронили ракету на власну землю

Зазначається, що падіння відбулося у районі села Хотмизьк Борисівського району. Надалі було встановлено, що це російська крилата ракета X69, що не розірвалася. Постраждалих та пошкоджень немає.

Де впала ракета: дивіться на карті

До слова, у ніч проти 17 жовтня ворог задав удару по Україні керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської області та понад 50 безпілотниками.

Останнім часом почастішали випадки, коли повітряні цілі, якими Росія атакує Україну, якимось дивним чином опиняються на території Білорусі.

Зокрема, кілька разів російські "Шахеди" перетинали повітряний простір Білорусі. Ба більше вибухнал там. У ЦПД викрили плани Москви провести провокацію проти Мінська. Саме тому дрони кружляють у районі Мозира, де розташований НПЗ.