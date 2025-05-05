Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Defense Express.

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Що відомо про застосування Україною ракет AIM-9

Українські захисники знищили ворожий бойовий літак ударом з морського дрона Magura. Це перший у світі подібний випадок.

У виданні зазначили, що Україна вже має можливість створення власних зенітних ракетних комплексів з інтеграцією до них, як мінімум, американських AIM-9.

Виявилося, що проєкт FrankenSAM не обмежився лише інтеграцією ракет RIM-7 та AIM-7. У виданні підкреслили, що участь української сторони та українських рішень у такій інтеграції західних ракет може виявитись значно більшим ніж спочатку вважалось.

Наразі не відомо, чи отримала Україна готовий комплекс, встановлений на Magura V7, або мова йде про можливість самостійної інтеграції ракети до власних систем озброєння.

Якщо українські розробники мають можливість вільної інтеграції цих ракет до власних систем управління вогнем, то дуже цікавим поєднанням може бути використання AIM-9 не як зенітної, а у традиційної ролі – ракети "повтря-повітря" і не лише з літаків, але й з БПЛА,

– пояснили у виданні.

Нагадаємо, що Україна отримала ракети AIM-9 ще у 2024 році. Вона – найсучасніша ракета класу "повітря-повітря" малої дальності.