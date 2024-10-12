AIM-9X Block II уже застосовують Повітряні Сили

Повітряні Сили ЗСУ мають на озброєнні ракети AIM-9X Block II. Командування "Центр" опубліувало відео, де на одному із кадрів можна помітити ці ракети. Це перші офіційні кадри, які підтверджують наявність ракет АIM-9X Block II Sidewinder на українському озброєнні.

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Довідково. AIM-9X Block II – найсучасніша ракета класу "повітря-повітря" малої дальності.

"Схоже, Україна отримала ракети "повітря-повітря" AIM-9X. Це одна з найсучасніших ракет повітря-повітря у світі", – пишуть у мережі уважні користувачі.



Україна отримала сучасні ракети AIM-9X Block II / Скриншот з відео

Повне відео, яке опублікувало командування:

Чому ракета важлива для української авіації

Ракета розроблена для встановлення на широкий спектр сучасних літаків, включаючи F-15C Eagle, F-15E Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Super Hornet, E/A-18G Growler, F-22 Raptor та всі варіанти F-35 Joint Strike Fighter.

Ці ракети мають суттєво посилити можливості української авіації, у тому числі льотчиків F-16.

AIM-9X може використовуватись системою протиповітряної оборони NASAMS для збиття крилатих ракет та інших повітряних цілей. До слова, раніше українські військові отримали останню версію комплексів NASAMS 3. Власне, вони можуть застосовувати нові AIM-9X.

Переваги AIM-9X Block II

АIM-9X Block II має модернізований підривник і цифровий запобіжник, які гарантують безпеку в польоті. Інша особливість версії Block II в тому, що двигун ATK MK-139 має керований вектор тяги, що суттєво покращує маневреність ракети.



AIM-9X – найсучасніша ракета класу "повітря-повітря" / Фото TurboSquid

Вона має фіксоване переднє оперення і менші за розміром ребра, призначені для підвищення льотних характеристик. Швидкість і дальність ураження цілей нової ракети засекречені.