AIM-9X Block II уже применяют Воздушные Силы

Воздушные Силы ВСУ имеют на вооружении ракеты AIM-9X Block II. Командование "Центр" опубликовало видео, где на одном из кадров можно заметить эти ракеты. Это первые официальные кадры, которые подтверждают наличие ракет АIM-9X Block II Sidewinder на украинском вооружении.

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Справочно. AIM-9X Block II – современная ракета класса "воздух-воздух" малой дальности.

"Похоже, Украина получила ракеты "воздух-воздух" AIM-9X. Это одна из самых современных ракет воздух-воздух в мире", – пишут в сети внимательные пользователи.



Украина получила современные ракеты AIM-9X Block II / Скриншот с видео

Полное видео, которое опубликовало командование:

Почему ракета важна для украинской авиации

Ракета разработана для установки на широкий спектр современных самолетов, включая F-15C Eagle, F-15E Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Super Hornet, E/A-18G Growler, F-22 Raptor и все варианты F-35 Joint Strike Fighter.

Эти ракеты должны существенно усилить возможности украинской авиации, в том числе летчиков F-16.

AIM-9X может использоваться системой противовоздушной обороны NASAMS для сбивания крылатых ракет и других воздушных целей. К слову, ранее украинские военные получили последнюю версию комплексов NASAMS 3. Собственно, они могут применять новые AIM-9X.

Преимущества AIM-9X Block II

АIM-9X Block II имеет модернизированный взрыватель и цифровой предохранитель, которые гарантируют безопасность в полете. Другая особенность версии Block II в том, что двигатель ATK MK-139 имеет управляемый вектор тяги, что существенно улучшает маневренность ракеты.



AIM-9X – самая современная ракета класса "воздух-воздух" / Фото TurboSquid

Она имеет фиксированное переднее оперение и меньшие по размеру ребра, предназначены для повышения летных характеристик. Скорость и дальность поражения целей новой ракеты засекречены.