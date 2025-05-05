Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.
Смотрите также Новые Patriot для Украины этим летом: Reuters узнали планы поставки систем
Что известно о применении Украиной ракет AIM-9
Украинские защитники уничтожили вражеский боевой самолет ударом с морского дрона Magura. Это первый в мире подобный случай.
В издании отметили, что Украина уже имеет возможность создания собственных зенитных ракетных комплексов с интеграцией в них, как минимум, американских AIM-9.
Оказалось, что проект что проект FrankenSAM не ограничился только интеграцией ракет RIM-7 и AIM-7. В издании подчеркнули, что участие украинской стороны и украинских решений в такой интеграции западных ракет может оказаться значительно больше, чем изначально считалось.
Пока не известно, получила ли Украина готовый комплекс, установленный на Magura V7, или речь идет о возможности самостоятельной интеграции ракеты в собственные системы вооружения.
Если украинские разработчики имеют возможность свободной интеграции этих ракет в собственные системы управления огнем, то очень интересным сочетанием может быть использование AIM-9 не как зенитной, а в традиционной роли – ракеты "воздух-воздух" и не только с самолетов, но и с БПЛА,
– объяснили в издании.
Напомним, что Украина получила ракеты AIM-9 еще в 2024 году. Она – самая современная ракета класса "воздух-воздух" малой дальности.