ПВО – аббревиатура, которую за почти 2 года выучила вся страна. Воины противовоздушной обороны сбивают вражеские самолеты, вертолеты, ракеты и дроны и демонстрируют просто колоссальный результат.

Но для этой работы нужны ресурсы – системы ПВО и ракеты к ним. Об этом постоянно говорит официальный Киев, ведь для того, чтобы защитить всю территорию нашей страны от вражеских атак, нам нужен воздушный щит.

Однако на определенном этапе формирования этого щита возникла проблема – в Украине есть немало советских образцов ЗРК, однако производство ракет только к некоторым из них продолжается только в России. Таким образом Украина теряет запасы ракет к советским установкам и это могло бы привести к тому, что через определенный промежуток времени все имеющиеся пусковые установки советских образцов систем ПВО стали бы просто ненужными и это могло бы ударить по украинской ПВО.

Однако украинско-американский проект FrankenSAM изменил эту ситуацию и позволил интегрировать ракеты западного образца в советские пусковые установки. Что это за проект, какие у него перспективы и как он повлияет на украинскую противовоздушную оборону – читайте в материале 24 Канала.

Первая уничтоженная цель ЗРК из проекта FrankenSAM

17 января во время саммита в Давосе министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что Украина впервые уничтожила вражескую цель системой ПВО из проекта FrankenSAM. Речь идет об одном из 19 уничтоженных иранских дронов-камикадзе.

По словам Камышина, вражеский дрон уничтожили с помощью одного из усовершенствованных в рамках проекта ЗРК с расстояния 9 километров. Стоит отметить, что в ночь на 17 января россияне запустили 20 дронов-камикадзе с южного направления и 19 из них удалось уничтожить силам ПВО в воздушном пространстве Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской областей.



Статистика сбитых дронов 17 января / Инфографика Воздушных сил

Кроме того, Камышин сообщил, что в Украине уже развернуты и полноценно функционируют по меньшей мере 5 подобных систем, созданных в рамках украинско-американского проекта. После длительных испытаний комплексы все-таки стали на боевое дежурство. При этом министр отметил, что первый пуск был неудачным, однако все неисправности удалось доработать благодаря умению и усилиям американских и украинских специалистов.

Камышин не уточнял, какой именно "гибрид" уничтожил вражеский дрон. Однако известно о 3 имеющихся модификациях, над которыми работают США и Украина, поэтому далее о них и поговорим.

Какие виды систем FrankenSAM и как их используют

Пожалуй, стоит начать с того, что же такое проект FrankenSAM. Это общее название для программы усиления украинской ПВО, которую возглавляют США. Основная цель программы – усилить украинскую противовоздушную оборону путем совершенствования имеющихся советских образцов зенитно-ракетных комплексов и сочетания с компонентами западного образца.

О полноценной работе в этом направлении стало известно в октябре прошлого года, однако вполне вероятно, что над этим проектом начали работать гораздо раньше, поскольку в августе прошлого года США предоставили Украине ракеты, используемые в гибридных системах ПВО.

В рамках американо-украинской программы создано как минимум 3 варианта "гибридов":

ЗРК "Бук" , которые используют американские ракеты с радиолокационным наведением AIM-7 Sparrow/RIM-7 Sea Sparrow;

, которые используют американские ракеты с радиолокационным наведением AIM-7 Sparrow/RIM-7 Sea Sparrow; специальная система, которая использует перепрофилированные ракеты класса "воздух – воздух" AIM-9M Sidewinder с тепловым наведением, предоставленные США, как эффектор;

сочетание ракет "земля – воздух" пусковых установок ЗРК Patriot и радиолокационных станций ЗРК С-300 советского образца.

Кроме того, Польша предлагает еще один вариант для этого проекта – совместить советский ЗРК "Оса", который также есть на вооружении Украины, с ракетами немецкой системы IRIS-T. Однако пока неизвестно, включен ли этот вариант в программу.



ЗРК "Оса" / Фото Defence Express

Какие еще существуют варианты для сочетания с американскими ракетами

Отдельно стоит остановиться на ракетах AIM-9M, которые становятся неотъемлемой частью программы усиления украинской ПВО.

Почему именно AIM-9M Ответ простой – это самые массовые по количеству изготовленных единиц ракеты класса "воздух – воздух". По данным открытых источников, начиная с 1955 года было изготовлено более 200 000 таких ракет, которые приняты на вооружение в более чем 50 странах мира. Кроме того, в ходе различных военных конфликтов этими ракетами уничтожили более 270 самолетов. Ракеты AIM-9M – массовый продукт, поэтому в рамках американо-украинской программы также рассматривают создание пусковых установок, которые позволят применять эти ракеты не с самолетов, а наземных установок.

Вариантом для этого является представленная в сентябре 2023 года компанией Boeing мобильная система ПВО SHORAD, созданная на базе БТР Stryker. Этот комплекс можно интегрировать в ЗРК Avenger и он способен запускать ракеты AIM-9X Sidewinders и ракеты AIM-114L Longbow Hellfire с радиолокационным наведением миллиметровых волн.

Еще одной опцией для создания нового "гибрида" является система Chaparral, которая использует ракеты MIM-72. Пусковая установка этой системы размещается на гусеничном транспорте, походном от БТР М113, которые в ограниченном количестве уже есть у Украины.

Ракеты MIM-72 в действии: смотрите видео

FrankenSAM – это воздушный щит?

Программа FrankenSAM – важная часть в формировании воздушного щита для Украины, особенно на фоне усиления ракетных и дроновых атак со стороны врага. Однако исключительно эти системы не сформируют необходимый щит, но внесут серьезный вклад в его создание.

Дело в том, что созданные в рамках проекта системы ПВО имеют относительно небольшую дальность. К примеру, вероятно наибольшую дальность имеют ЗРК "Бук" в сочетании с американскими ракетами AIM-7 Sparrow/RIM-7 Sea Sparrow – до 20 километров.

Точно неизвестно, какой именно из систем 17 января удалось уничтожить дрон-камикадзе, однако издание Defence Expess предполагает, что речь идет именно о версии на базе ЗРК "Бук".



ЗРК "Бук" / Фото "Милитарный"

Однако другие эксперты также говорят о том, что сбить вражеский "Шахед" можно было и с помощью перепрофилированной системы в сочетании с ракетами AIM-9M. В среднем радиус действия этих ракет при запуске с наземных пусковых установок – 5 километров, а 9 – предельная возможность.

Использование относительно дешевых ракет, которые не в дефиците, а, наоборот, может позволить Украине сбивать те цели, которые враг использует массово, и применять, например, ракеты ЗРК Patriot или NASAMS слишком дорого. Речь идет о дронах-камикадзе.

Конечно же, уничтожение дрона приоритетное, ведь его попадание в цель может нанести гораздо больше убытков, чем стоит одна ракета для дальнобойной системы ПВО или даже забрать человеческие жизни, которые являются бесценными. Однако россияне, очевидно, наладили собственное производство "Шахедов" и каждую ночь запускают их по несколько десятков единиц. Применение дорогих ракет ЗРК для уничтожения дронов – путь к быстрому истощению ПВО.



RIM-7 / Фото thedrive.com

Поэтому система ПВО из программы FrankenSAM открывает сразу несколько возможностей:

в дальнейшем использовать пусковые установки ЗРК советского образца или другие части комплексов, несмотря на исчерпание запасов ракет к ним, изготовленных в период СССР;

сбивать вражеские дроны;

создать воздушный щит над Украиной, усилить ПВО и повысить процент уничтожения целей силами противовоздушной обороны.

Кроме того, создание в рамках программы FrankenSAM системы в сочетании ЗРК Patriot с РЛС советских образцов техники позволит лучше противодействовать, в том числе и вражеским баллистическим ракетам.