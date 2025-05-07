Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Кадиров "стабілізував" Чечню, але хто стабілізує режим самого Кадирова

Рамзан Кадиров серйозно хворий, його недуга (імовірно, некроз підшлункової) тільки загострюється. Офіційно він не повідомляв, хто стане його наступником. До того ж 6 травня заявив, що рішення про його відставку може ухвалити тільки Путін.

Але деякі російські ЗМІ писали, що Кадиров посварився з Путіним. Інформація про це суперечлива. Одні зауважують, що господаря Кремля дратують перемовини Кадирова з представниками близькосхідних монархій – імовірно, посіпака Путіна шукає там гарантій безпеки для своєї родини. Інші ж наводять дані, що Кадиров їздить на Близький Схід, щоб домовитися про збереження російських баз у Сирії.

Кадиров діяв як стабілізатор у Чеченській Республіці та інших регіонах Північного Кавказу в особливо напружені моменти з початку 2000-х років, які могли становити загрозу стабільності путінського режиму. Смерть Кадирова або його відхід з посади, якщо це станеться під час або одразу після війни в Україні, може залишити інтереси Путіна на Північному Кавказі без захисту, якщо Кадиров і Путін не призначать відповідного наступника,

– вважають в ISW.

Цікаво, що Айшат Кадирова, яка була міністеркою культури та віцепрем'єркою, раптово пішла з посади. З усіх 14 дітей глави Чечні політичне майбутнє є тільки в неї – і в 17-річного Адама.

Адам Кадиров нещодавно став куратором МВС. Тепер усі мають погоджувати свої кроки з підлітком. Є навіть дані, що його портрети все частіше з'являються в кабінетах чиновників. Адам також має позивний "Дустум", як і в батька.

У Кадирова-молодшого багато високих посад. Він очолює відділ безпеки глави республіки, є куратором батальйонів Шейха Мансура та Байсангура Беноєвського, які воюють проти України, а також "Російського університету спецназу" в Гудермесі та всієї структури республіканського МВС.

Але Путін не дуже хоче бачити Адама Кадирова наступником Рамзана.