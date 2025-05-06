Причина цього – погіршення його стану здоров'я. Про це 24 Каналу розповіла російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова, зауваживши, що Владімір Путін незадоволений вибором Кадирова щодо свого наступника.

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Кого Кадиров може просувати на своє місце

За словами російської опозиціонерки, поки що малоймовірно, що Кадиров справді хоче піти з посади. Однак він насправді дуже хворий. Є чутки про те, що глава Чечні знову перебуває у лікарні. Кремль може бути незадоволений тим, що Кадиров не може виконувати свої обов'язки.

Кадиров хоче, щоб замість нього прийшов його син Адам, але Путін з цим не погоджується. В Чечні заплутався справжній клубок суперечностей. Однак не дивно, що в результаті приймати рішення буде російський диктатор,

– зауважила вона.

Зараз Кадиров з блискавичною швидкістю призначає на різні керівні посади членів своєї родини. Він розуміє, що після його смерті його клан можуть "посунути", готуючи помсту. В Чечні кровопролиття не є надто специфічною справою, очільник Чечні вбив багатьох людей, тому він і переживає за свою сім'ю.

Цікаво! Журналіст Ренат Давлетгільдєєв звернув увагу на людину, яка формує тіньовий уряд Росії. Мовиться про Едельгерієва – найбільш впливового чеченського високопосадовця в російському істеблішменті. Багато хто припускає, що саме він замінить Кадирова.

До речі, сина Рамзана Кадирова, 17-річного Адама, призначили секретарем ради безпеки Чечні, ця посада стала для неповнолітнього сина шостою. У свої 17 років він вже очолює відділ безпеки глави республіки, є куратором батальйонів Шейха Мансура та Байсангура Беноєвського, які воюють проти України, а також "Російського університету спецназу" в Гудермесі та всієї структури республіканського МВС.