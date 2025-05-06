Причина этого – ухудшение его состояния здоровья. Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова, отметив, что Владимир Путин недоволен выбором Кадырова относительно своего преемника.

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Кого Кадыров может продвигать на свое место

По словам российской оппозиционерки, пока маловероятно, что Кадыров действительно хочет уйти с должности. Однако он на самом деле очень болен. Есть слухи о том, что глава Чечни снова находится в больнице. Кремль может быть недоволен тем, что Кадыров не может выполнять свои обязанности.

Кадыров хочет, чтобы вместо него пришел его сын Адам, но Путин с этим не соглашается. В Чечне запутался настоящий клубок противоречий. Однако неудивительно, что в результате принимать решение будет российский диктатор,

– заметила она.

Сейчас Кадыров с молниеносной скоростью назначает на различные руководящие должности членов своей семьи. Он понимает, что после его смерти его клан могут "подвинуть", готовя месть. В Чечне кровопролитие не является слишком специфическим делом, глава Чечни убил многих людей, поэтому он и переживает за свою семью.

Интересно! Журналист Ренат Давлетгильдеев обратил внимание на человека, который формирует теневое правительство России. Речь идет об Эдельгериеве – наиболее влиятельном чеченском высокопоставленном чиновнике в российском истеблишменте. Многие предполагают, что именно он заменит Кадырова.

Кстати, сына Рамзана Кадырова, 17-летнего Адама, назначили секретарем совета безопасности Чечни, эта должность стала для несовершеннолетнего сына шестой. В свои 17 лет он уже возглавляет отдел безопасности главы республики, является куратором батальонов Шейха Мансура и Байсангура Беноевского, воюющих против Украины, а также "Российского университета спецназа" в Гудермесе и всей структуры республиканского МВД.