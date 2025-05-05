Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новую газету".

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Молодой Кадыров, чьи портреты уже вешают в кабинетах: кто станет наследником Рамзана

В феврале Рамзана Кадырова госпитализировали. Чтобы скрыть этот факт, власти разыграли спектакль, якобы Кадыров инспектирует новый микрорайон имени Путина в Грозном. Но после "инспекции" приспешник Кремля отправился в больницу.

Чиновник все больше времени проводит в клинике "Аймед", которая принадлежит его жене. Иногда даже ночует там. А все события, на которых должен был бы быть Кадыров, открывает глава чеченского правительства Даудов.

Он держит кожаную папку, в которой текст приветственного послания Рамзана Кадырова. Каждое мероприятие в Чечне теперь начинается с зачитывания Даудовым этого послания.

В конце февраля ушла в отставку Айшат Кадырова – вице-премьер правительства Чечни и старшая дочь Кадырова. Айшат заявила, будто эта должность лучше подходит для сильного мужчины, а она будет заниматься бизнесом. И полетела в ОАЭ, где рассматривала возможности для инвестиций.

Также ушли с государственной службы две другие дочери Кадырова. Эту информацию в прессе не освещали.

Отставку Айшат Кадыровой расценивают как проявление ссоры Кадырова с Путиным. А "Новая газета" делает вывод, что после обострения болезни главы Чечни семья Кадырова активировала заранее разработанный план. Речь о реальном переводе активов на родственников Кадырова, которые ранее были лишь номинальными владельцами бизнесов.

Всего у путинского приспешника 14 детей от нескольких жен. Но выделяются среди них разве что Айшат и его третий сын, юный Адам. Айшат стала настоящим реформатором в области культуры. Но Рамзан уже два года продвигает как своего наследника Адама Кадырова.

Парень уже курирует МВД в Чечне. Хотя он даже не может попасть по мишеням, что и продемонстрировал во время мастер-класса по стрельбе. На котором, кстати, был Путин.

У Адама такой же кортеж, как и у его отца, а его портреты все чаще появляются в кабинетах чиновников.

Заставляя приближенных силовиков относиться к 17-летнему парню как к своему преемнику, подчиняться ему, Рамзан Кадыров группирует вокруг Адама неформальный центр силы, который обладает способностью к вооруженному воздействию на любого и противостоянию с любым противником. Также отец переключил на него все теневые финансовые потоки,

– пишут в СМИ.

А вот соратник Кадырова Адам Делимханов исчез из публичного поля. Именно он занимался теневыми потоками в Чечне. Теперь же он обучает этому молодого Кадырова.

Кадыров стремится оставить за своей семьей бизнес, контроль за силовым блоком, а самое главное – гарантии безопасности. Он руководит Чечней уже 18 лет и хочет, чтобы его родственники были защищены и обеспечены.