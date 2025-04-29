Последний – глава "Промсвязьбанка". Как оказалось, через этот банк россияне финансируют деятельность на временно оккупированных украинских территориях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на международное разведывательное сообщество InformNapalm и данные CYBINT от украинской хакерской группы "256 Кибер Штурмовая".

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Кремлевский семейный клан Фрадковых

Михаил Фрадков был российским премьером во время второго срока Путина и до сих пор остается близким к нему.

Он почти 10 лет (в 2006 – 2017 годах) руководил Службой внешней разведки России, а затем – Институтом стратегических исследований.

Его сын Петр возглавляет "Промсвязьбанк", который является ключевым для российской оборонки, а Павел служил в МИД и ФСБ, с 2015 года работал первым заместителем главы в Управлении делами президента, а с 17 июня 2024 – заместителем новоназначенного министра обороны Андрея Белоусова.

Именно личные документы Павла Фрадкова и его семьи попали в руки хакеров, а впоследствии были переданы Силам обороны Украины.

Чем занимается "завхоз для элиты" Павел Франков

В InformNapalm заметили, что Павел Фрадков – "завхоз для элиты".

Такова специфика учреждения, где тот работал дольше всего – Управление делами президента России. Несмотря на название, структура занимается не так распорядком дня Путина, как является одним из крупных распорядителей госимущества России. Управление делами владеет имущественными комплексами, в частности, в престижных для России местах, как подмосковная Рублевка или Сочи. Кроме того, именно этому учреждению принадлежит значительная часть недвижимости бывшего СССР за рубежом – в частности, квартиры и дома в европейских столицах. УСП РФ не просто держит все это имущество в собственности, но и активно торгует им, строит, ремонтирует и сдает в аренду,

– рассказали там.

Учитывая это, Фрадков занимался распределением дач между российскими бюрократами. Среди примеров его деятельности на посту – "торжественное открытие бильярдной в отеле для турниров с участием политических деятелей".

Правда, занимался он и более серьезными делами. Например, в 2022 году он интересовался в архиве Ефимом Брандманном – уроженцем Черновцов, а теперь гражданином Германии. Как оказалось, он является доверенным лицом Кремля в Европе и распоряжается частью имущественного советского наследия России.

На почте Фрадкова нашли факты лоббирования им передачи определенных имущественных комплексов определенным лицам, или компаниям.

Кроме этой деятельности, тот контролировал ремонты и строительства внутри России. Этим он занимается уже на своей должности в российском Минобороны.

Фрадков продвигает компании Кадырова и Кабаевых на оккупированных территориях Украины

Хакеры, проанализировав архив Фрадкова, пришли к выводу, что нынешний министр обороны России Белоусов занимался вопросами войны еще задолго до своего формального назначения на должность.

В частности, в июне 2022 года, будучи первым заместителем премьера, он созвал совещание по бюджетному планированию на 2023 – 2025 годы. Там присутствовал и сам Фрадков как представитель Управления делами президента.

Ровно через 2 года Белоусов пригласил его на должность своего заместителя. После этого Фрадков и в дальнейшем продолжал заниматься вопросами строительства, управления недвижимым имуществом и земельными ресурсами.

Архив Фрадкова свидетельствует, что он активно занялся перераспределением рынка на вверенном участке. Часть документов касается хозяйственной деятельности россиян на оккупированных территориях Украины в области строительства и сопутствующих ей,

– добавили в InformNapalm.

В частности, хакеры обнаружили, что в сентябре 2024 Фрадков сам себе на ведомственную почту переслал письмо с темой "По Украине" и прикрепленными документами с перечнем 8 компаний, выделенных разными цветами и с приписками "Одобрены. Направлены в АП РФ", то есть в администрацию российского президента.

Некоторые из них интересны резким ростом выручки в 2024 году, как, к примеру, "Стройотдел К" из Краснодара со своими 2 738%.

Как российская верхушка зарабатывает на оккупированных территориях Украины

Если проанализировать компании из списка Фрадкова, то можно понять, как российская верхушка зарабатывает на оккупированных территориях.

В списке есть ООО "ИРС 2000" с регистрацией в Чечне. Его владелец Султан Аббазович Усманов когда-то был среди руководителей ООО "Грозныйгражданстрой", а это – один из крупных подрядчиков в Чечне.

"Бизнес в современной Чечне имеет одно общее свойство: все принадлежит клану Кадыровых, но ничего юридически не зарегистрировано на Кадыровых", – отмечают аналитики.

Еще одна компания, ООО "Еврострой-3" из Тюмени, также ведет к Кадырову. Она, к слову, увеличила свою годовую выручку на 156%.

Напрямую связать владелицу этой компании Ильясову с Кадыровым не удалось, но в Тюмени работает его представительство, секретарем которого является успешный застройщик и владелец компании "Альянс-А" Адам Ильясов.

Однако неправдой было бы писать, что кадыровцы "пилят" все деньги российского бюджета, которые выделяют на строительство объектов на оккупированных территориях Украины,

– отмечают в InformNapalm.

Там добавляют, что самой интересной из списка компаний является ООО "ПК "Промбетон"" под руководством Марата Ягфаровича Хайбулина, которое расположено в самом центре Москвы.

По тому адресу, как оказалось, расположены преимущественно не предприятия, а общественные организации мусульман России. Что интересно, среди них есть так называемая "МООРНД "Альянс цивилизаций"", президентом которой является Марат Вазихович Кабаев – отец сожительницы Путина Алины Кабаевой.

Что контролирует тесть Путина Марат Кабаев

Разведчикам удалось установить, что Кабаев косвенно контролирует компании вроде "ПК "Промбетон"", которые "согласованы в АП", и ведут бизнес на оккупированных Россией территориях.

Тесть Путина неоднократно насмехался над санкциями против России и прямо говорил о своих планах вести бизнес на оккупированных территориях Украины еще до полномасштабного вторжения в 2022 году.

Несмотря на его высказывания, на него до сих пор не наложено никаких санкций.

В строительстве вращается большая часть средств российского бюджета, которые тратят на содержание оккупированных территорий Украины. Это выполняет ряд функций. С одной стороны, позволяет российской верхушке "распилить" бюджетные средства. С другой, привлечения большого количества рабочих, которые тратят зарплату по месту работы, позволяет хотя бы немного снизить бремя от оккупированных территорий на российский бюджет,

– отмечают аналитики.

Почта Фрадкова также демонстрирует – чтобы работать на оккупированных территориях российским компаниям надо не только хотеть этого, но и быть "согласованными в АП".

В этом проявляется важность санкций. Они заставляют россиян менять одни юридические лица на другие и тем самым замедляют или останавливают поставки и сотрудничества.

"Другими словами, новая "ОООка" требует времени на "согласование". А для таких как Кабаев, санкции – это вред для репутации и его связям с бизнесом в азиатских странах, чем он изрядно гордится", – заключают в InformNapalm.

Там надеются, что их расследование поможет ввести санкции СНБО против всех упомянутых в материале фигурантов.