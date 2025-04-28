Об этом 24 Каналу рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, отметив, что эта железнодорожная система уже присоединена к системе управления железной дорогой России. К ней должен был бы прийти "хлопок".

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Россияне начали активно использовать железную дорогу

Россиянам удалось запустить первый поезд из Должанска (Луганская область) в Севастополь. Большую свою часть он прошел оккупированными территориями по железной дороге из Ростова-на-Дону в Крым. Руководитель "Центра изучения оккупации" отметил, что о ней уже давно говорили в медиапространстве. Ранее возникал вопрос, как часто россияне смогут ее использовать.

"Так вот – сегодня зафиксирован поезд, который вышел со станции Федоровка (возле Мелитополя) и поехал в Джанкой. Он вез примерно 70 вагонов с контейнерами. Вероятно, потом россияне потянут поезд в порты в Керчь или Севастополь", – сказал он.

Препятствий у поезда не было, поэтому, по словам Андрющенко, россияне перешли к активной фазе по использованию железной дороги. Более того, на вокзалах оккупированных территорий люди теперь могут приобрести билеты онлайн. Хотя пассажирских поездов сейчас нет, это свидетельствует, что система управления железной дорогой на ВОТ интегрирована в общую систему железной дороги России.

Это указывает, что Крымский мост становится ненужным. Ведь теперь россияне имеют удобный, учитывая грузоподъемность, безопасность прохождения, железнодорожный путь, который они будут охранять и использовать.,

– подчеркнул он.

Руководитель "Центра изучения оккупации" добавил, что Украине нужно наносить удары по этой железной дороге. Если это произойдет, оккупанты начнут натягивать на нее сетки от ударов дронами и тому подобное. Для врага железная дорога важна, ведь они могут перевозить по ней что угодно. Моторы поезда же оборудованы дизельными двигателями, что делает их автономными.

Кстати, ранее Андрющенко также сообщил о военной базе, расположенную вблизи Покровска, к которой россияне доставляют грузы через Иловайск с территории России. Восстановление железнодорожной ветки для этой поставки активно продолжается с осени 2024 года. Ее могли бы уничтожить 12 ракет ATACMS.