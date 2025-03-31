Особое внимание следует уделить мостам и железнодорожным путям, которые враг недавно восстановил. Деталями с 24 Каналом поделился руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

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По каким объектам удары будут наиболее эффективными

Издание The New York Times сообщило, что летом 2024 года Украина совершила неудачную атаку на Крымский мост с помощью 12 ракет ATACMS, однако этого количества было недостаточно для его уничтожения. По мнению Андрющенко, более целесообразно было бы нацелиться на другие объекты – в частности на логистические артерии.

Он не имеет никакого значения кроме "тотемного" и не выполняет свою основную логистическую функцию,

– отметил он.

Поэтому, по его словам, наиболее эффективными были бы удары по мостам в районе Гранитного, Волновахи и Еленовки, где россияне восстановили железнодорожное сообщение и используют его без надобности в Крымском мосту.

"Нужно осознать, что важнее для нас – фото горящего моста или уничтоженная логистика", – отметил Петр Андрющенко.

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Также он обратил внимание на большую военную базу, расположенную вблизи Покровска, между Донецком и Макеевкой, в которую россияне доставляют грузы через Иловайск с территории России. Восстановление железнодорожной ветки для этого снабжения активно продолжается с осени 2024 года.

Чтобы положить этому конец, 12 ракет ATACMS было бы вполне достаточно,

– подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Уничтожение этих объектов позволило бы значительно ослабить российскую логистику, после чего можно было бы снова вернуться к Крымскому мосту, поскольку он оставался бы единственной железнодорожной артерией для поставки оружия на фронт.