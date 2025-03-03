На прошлой неделе всех солдат перебросили на фронт, а новых пока и не собираются подвозить. Только, как отметил 24 Каналу руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, 10 новых танков двигались через село Осипенко.

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О проблемах с техникой и живой силой

На этой неделе движение российской техники и личного состава оставалось почти незаметным, и не потому, что внимание было сосредоточено на событиях в США, а из-за отсутствия значительных перемещений.

"У России возникла очень большая проблема с набором живой силы и бронетехникой. Это видно, учитывая перемещения по оккупированной территории, им нечего перевозить", – объяснил Петр Андрющенко.

Лагеря в Мариупольско-Бердянской агломерации почти пустые. Все имеющиеся подразделения уже направлены на фронт, а новых пополнений даже не видно на горизонте. Такое происходит впервые с начала оккупации.

Не было такого, чтобы целыми поселками в военных лагерях не было солдат в состоянии подготовки к следующей ротации,

– добавил он.

Именно поэтому, в частности, Россия так настаивает на прекращении огня. Им необходима пауза, даже больше, чем Украине.

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Куда двигались танки

Впервые за последние 3 месяца в Бердянском районе были зафиксированы танки, которые перевозятся на тягачах. И что важно – это не техника после ремонта или модернизации, а новые поставки. От Бердянска, неподалеку от села Осипенко, танки отправились в направлении Токмака.

Это неудивительно: россияне снова начали бросать бронетехнику на штурмы, поэтому потери в технике заставляют их пополнять,

– отметил Андрющенко.

Сейчас количество танков на линии фронта значительно уменьшилось по сравнению даже с 2024 годом. Если раньше маленькая колонна насчитывала до 10 единиц, то теперь такое количество может пройти только за одну неделю.